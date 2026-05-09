El fuerte viento sur que sopló durante la madrugada derribó parte de una pared del Jockey Club

Las intensas ráfagas registradas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado provocaron la caída de unos 30 metros de pared en el Jockey Club, además de árboles y ramas caídas en distintos sectores del Gran San Juan.

El viento sur derribó parte de una pared en el Jockey Club.

Las fuertes ráfagas de viento sur que azotaron a San Juan durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado provocaron importantes daños materiales en distintos puntos de la provincia. Uno de los episodios más impactantes se registró en el Jockey Club, en el departamento Rivadavia, donde gran parte de su muro norte terminó desplomado por la fuerza del temporal.

El derrumbe ocurrió sobre calle Güemes, entre Vicente López y Paula Albarracín de Sarmiento. Allí, la presión ejercida por el intenso viento venció la estructura de mampostería perimetral del tradicional club deportivo.

De acuerdo con las primeras estimaciones, cerca de 30 metros de pared de ladrillos colapsaron en distintos tramos, dejando expuesto un sector del predio. A pesar de la magnitud de los daños y de la habitual concurrencia de socios y deportistas al lugar, no se registraron personas heridas, por lo que las pérdidas fueron únicamente materiales.

Las imágenes posteriores al temporal mostraron una escena impactante, con grandes bloques de ladrillo esparcidos sobre la vereda y sectores completamente destruidos. Desde la institución ya comenzaron a evaluar las tareas de reconstrucción necesarias para recuperar la seguridad del perímetro y restablecer el normal funcionamiento de las actividades sociales y deportivas.

El fenómeno climático también dejó consecuencias en otros sectores de la provincia, donde se reportaron árboles y ramas caídas, además de algunos inconvenientes vinculados al tendido eléctrico y cortes de cables.