Chimbas celebra el Día de la Danza con un mega encuentro en el Parque Departamental

El departamento Chimbas se prepara para una jornada a puro movimiento y talento local. Este sábado 9 de mayo , a partir de las 11 , el Parque de Chimbas será el escenario del II Encuentro Municipal de Danza “Bailando con el corazón” , una iniciativa que busca homenajear a los artistas locales en el marco del Día Internacional de la Danza .

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La danza no es una expresión menor en el distrito; se trata de uno de los pilares culturales más dinámicos de la comunidad. Con casi un centenar de academias distribuidas en todo el territorio y bailarines que año tras año dejan su huella en los escenarios más importantes del país, el encuentro se perfila como una vitrina de la identidad chimbera.

Las academias infantiles de danzas de Chimbas también participarán del festival.

En esta segunda edición, el protagonismo recaerá sobre 25 academias locales y los cuatro talleres de folclore municipales, quienes desplegarán sus coreografías ante el público. Además de las presentaciones en vivo, los asistentes podrán recorrer una feria educativa , diseñada específicamente para dar a conocer la amplia oferta de formación en danza que existe en el departamento.

"La danza es una de las expresiones populares más importantes de Chimbas", destacaron desde la organización, subrayando el rol social y artístico que cumplen estos espacios en la formación de niños y jóvenes.

danza3 En el festival de la danza en Chimbas participarán 25 academias locales.

Feria de emprendedores y cierre de oro en Chimbas

Para completar la propuesta, el Parque contará con una feria de emprendedores y artesanos, permitiendo a las familias disfrutar de una jornada completa al aire libre.

El broche de oro de la tarde llegará de la mano del reconocido grupo folclórico Tayté. Los artistas chimberos, ya consagrados a nivel nacional por sus constantes participaciones en los Espectáculos Callejeros del Festival de Cosquín, serán los encargados de musicalizar el cierre de esta gran fiesta popular.

La invitación es para toda la comunidad sanjuanina, con entrada libre y gratuita, celebrando una vez más que Chimbas baila con el corazón.

Cronograma y grilla de artistas