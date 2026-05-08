Salió de robar de una casa en Chimbas y amenazó a un testigo: "Te voy a meter tres tiros, no digas nada"

La Justicia condenó a dos años de prisión efectiva a Silvio Joan Esequiel Cuello Ortiz , luego de protagonizar una violenta secuencia en barrio Parque Industrial, en Chimbas , en la que amenazó de muerte a un peluquero con una réplica de arma de fuego, desafió a efectivos policiales y dañó una motocicleta oficial durante su detención.

Chimbas celebra el Día de la Danza con un mega encuentro en el Parque Departamental

Caso Emir Barboza: revocaron las domiciliarias y enviaron al Penal de Chimbas a los acusados por el crimen del niño

Salió de robar de una casa en Chimbas y amenazó a un testigo que lo vio: "Te voy a meter tres tiros, no digas nada" pic.twitter.com/XrNt14dEYz

Según consta en el legajo fiscal de Flagrancia , el hecho ocurrió el pasado 17 de abril cerca de las 21:01 . De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Liliam Mari , Cuello se presentó en la peluquería donde trabaja un hombre de apellido Gutiérrez y, tras encontrarlo sentado en la puerta del negocio, comenzó a amenazarlo.

“No te metas conmigo porque te voy a dar tres tiros, vos me viste salir de esa casa, no digas quién soy, ni des mi nombre porque te reviento la casa", le gritó el acusado mientras exhibía una pistola negra que llevaba en la cintura. “No te metas conmigo porque te voy a dar tres tiros, vos me viste salir de esa casa, no digas quién soy, ni des mi nombre porque te reviento la casa", le gritó el acusado mientras exhibía una pistola negra que llevaba en la cintura.

Tras la amenaza, el damnificado llamó a la Policía y aportó las características físicas y de vestimenta del agresor, además de advertir que portaba un arma de fuego. Efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo y localizaron a Cuello en inmediaciones del lateral de Ruta 40 y calle Benavídez.

Al intentar identificarlo, el cabo Cristian Gómez y otros uniformados le dieron la voz de alto, pero el acusado reaccionó de manera agresiva: desenfundó la pistola, apuntó contra el policía y lanzó otra amenaza. “Los voy a quemar milicos putos, no estoy ni ahí en tirar", expresó antes de intentar escapar.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 19.06.45 (1)

La persecución continuó por un canal que atraviesa la Ruta 40. Cuando salió del otro lado, Cuello se encontró con otro efectivo en motocicleta y le dio una patada al rodado, provocando daños en una tapa plástica del motor.

Finalmente fue reducido y detenido por personal del Comando Norte. Durante el procedimiento intervino un perito balístico de Criminalística, quien determinó que el arma utilizada era una réplica idéntica a una pistola calibre 9 milímetros.

En el marco de la continuidad del juicio, la Justicia resolvió condenarlo este jueves 7 de mayo de 2026 por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma de utilería y daño agravado en concurso real, imponiéndole una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según indicaron fuentes judiciales el detenido tenía cansado a los vecinos del barrio Parque Industrial.