Trepó un muro para robar en una vivienda: le dieron tres años de prisión condicional tras un raid delictivo

El hecho ocurrió en el barrio Los Toneles, en Chimbas. El joven fue detenido y condenado tras ingresar a dos viviendas, pero no irá a la cárcel.

Un joven de 18 años fue condenado a 3 años de prisión condicional luego de protagonizar un audaz raid delictivo en el barrio Los Toneles, donde ingresó a robar a una vivienda tras escalar un muro electrificado y posteriormente irrumpió en otra casa durante su intento de fuga.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 29 de abril, alrededor de las 17 horas, cuando una vecina advirtió que dos sujetos se ayudaban mutuamente para trepar un muro de unos tres metros de altura, protegido por un boyero eléctrico. Ante la situación, alertó a la propietaria del inmueble, quien dio aviso al 911.

Según la investigación, los delincuentes lograron ingresar al domicilio tras cortar el cerco electrificado y sustrajeron diversos elementos, entre ellos una plancha y un secador de pelo, además de prendas de vestir, que arrojaban hacia el exterior para luego retirarlas.

image Parte de los elementos que le secuestraron al delincuente.

Efectivos de la Subcomisaría Cipolletti desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar a uno de los sospechosos, quien intentó escapar a pie. En plena huida, el joven ingresó a otra vivienda del mismo barrio, donde fue interceptado por el propietario. Tras un breve forcejeo, los policías ingresaron con autorización del morador y concretaron la detención.