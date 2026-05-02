En apenas 10 minutos, abrió dos autos para robar, fue detenido y por reincidente volverá al Penal

Un hombre de 35 años fue condenado a 1 año y 10 meses de prisión efecti va tras protagonizar una secuencia delictiva que incluyó un hurto y un intento de robo en plena vía pública, en la zona de Capital. El sujeto se llama Raúl Nicolás Carpio Sánchez, quien volverá al Penal de Chimbas por ser reincidente.

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El hecho ocurrió el 30 de abril por la mañana y tuvo como protagonista a Sánchez, quien primero sustrajo elementos del interior de un vehículo estacionado en la intersección de calles Caseros y Pedro Echagüe, alrededor de las 9:00.

Según consta en la investigación, el damnificado, un comerciante de 55 años, había dejado su automóvil sin llave frente a su local. Minutos después, tras notar un operativo policial cercano, advirtió que le faltaban pertenencias, entre ellas zapatillas y un destornillador, que luego reconoció en poder del sospechoso.

Apenas diez minutos más tarde, el mismo sujeto intentó cometer un nuevo ilícito. En esta oportunidad, trató de ingresar a un automóvil estacionado sobre calle Caseros, a la altura 305 norte. Una testigo observó cómo el individuo manipulaba el vehículo e incluso ejercía fuerza sobre la puerta para abrirla, causando daños visibles.

Al advertir que estaba siendo observado, el sospechoso huyó del lugar, dejando abandonados los elementos sustraídos. La rápida intervención de vecinos fue clave: un joven salió en su búsqueda tras recibir la descripción del sujeto y logró interceptarlo en calle Aberastain, entre San Luis y avenida Libertador.

En ese momento, el acusado se mostró violento y amenazó al joven con apuñalarlo, aunque finalmente fue reducido tras un forcejeo. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y concretaron la aprehensión.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y fue respaldada por testigos presenciales, lo que permitió avanzar rápidamente en el proceso judicial.

Carpio Sánchez fue imputado por los delitos de robo en grado de tentativa en concurso real con hurto y quedó a disposición del Fuero de Flagrancia, que resolvió su condena efectiva.