Allanamiento en Pocito: detuvieron a un hombre con un revólver y municiones de distintos calibres

Un operativo policial en el departamento Pocito terminó con un hombre detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego , en el marco del Sistema Especial de Flagrancia . El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Conjunto 7 y culminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones.

Rawson: allanaron una oficina y detuvieron a un hombre con arma ilegal

Allanamientos en Rivadavia: encontraron pistolas escondidas debajo de colchones y detuvieron a dos hombres

El hecho ocurrió este viernes 1 de mayo, cerca de las 9 de la mañana , cuando efectivos ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Conjunto 7, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el juez Diego Manuel Sanz . La medida se desarrolló dentro de una investigación vinculada a delitos contra la propiedad.

Durante la requisa, los uniformados hallaron en el sector de comedor-cocina, sobre un lavarropas, una bolsa de plástico azul que contenía un revólver calibre .32 junto a una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron cartuchos calibre .32 (largos y cortos), municiones calibre 12 y 16, un cartucho calibre .22, otro de 7,65 milímetros y varias cápsulas iniciadoras, lo que motivó la inmediata aprehensión del morador de la vivienda , identificado como Esteban Emilio Gómez.

Tras el hallazgo, se dio intervención a personal de Criminalística, incluyendo un perito balístico, quien realizó el levantamiento del arma bajo estricta cadena de custodia.

WhatsApp Image 2026-05-02 at 12.55.26 (1)

El detenido quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Andrés Cerutti, bajo los lineamientos del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El caso tiene como damnificada a la seguridad pública, debido al riesgo que implica la posesión no autorizada de este tipo de armamento.