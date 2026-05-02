Allanamiento en Pocito: detuvieron a un hombre con un revólver y municiones de distintos calibres

Un operativo policial en el departamento Pocito terminó con un hombre detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego, en el marco del Sistema Especial de Flagrancia. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Conjunto 7 y culminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones.
El hecho ocurrió este viernes 1 de mayo, cerca de las 9 de la mañana, cuando efectivos ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Conjunto 7, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el juez Diego Manuel Sanz. La medida se desarrolló dentro de una investigación vinculada a delitos contra la propiedad.
Allanamiento en Pocito: detienen a hombre con arma y municiones
Durante la requisa, los uniformados hallaron en el sector de comedor-cocina, sobre un lavarropas, una bolsa de plástico azul que contenía un revólver calibre .32 junto a una importante cantidad de municiones de distintos calibres.
WhatsApp Image 2026-05-02 at 12.55.26
Entre los elementos secuestrados se contabilizaron cartuchos calibre .32 (largos y cortos), municiones calibre 12 y 16, un cartucho calibre .22, otro de 7,65 milímetros y varias cápsulas iniciadoras, lo que motivó la inmediata aprehensión del morador de la vivienda, identificado como Esteban Emilio Gómez.
Tras el hallazgo, se dio intervención a personal de Criminalística, incluyendo un perito balístico, quien realizó el levantamiento del arma bajo estricta cadena de custodia.
WhatsApp Image 2026-05-02 at 12.55.26 (1)
El detenido quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Andrés Cerutti, bajo los lineamientos del Procedimiento Especial de Flagrancia.
El caso tiene como damnificada a la seguridad pública, debido al riesgo que implica la posesión no autorizada de este tipo de armamento.