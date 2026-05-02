    • 2 de mayo de 2026 - 12:59

    Intentó llevarse entre sus prendas dos botellas de fernet: condenado a prisión pero cumplirá domiciliaria

    El acusado fue sorprendido ocultando mercadería entre sus prendas en un comercio.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    A través de un juicio abreviado, la Justicia condenó a un hombre identificado como Leonardo Vargas a cumplir una pena de dos meses de prisión efectiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en el marco de una causa por hurto en flagrancia. Además, se le declaró la reincidencia.

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    El sospechoso intentó huir con el fernet y la coca en moto junto a una mujer que logró escapar. Fue reducido por el damnificado y vecinos.

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    El hecho ocurrió cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur realizaba recorridos de prevención y seguridad y fue comisionado a un local mayorista ubicado sobre calle Mendoza, entre Boulevard Sarmiento y Quiroz, Rawson, donde empleados retenían a un sujeto acusado de intentar sustraer mercadería.

    Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre había sido demorado por trabajadores del comercio, quienes señalaron que intentó retirarse ocultando productos entre sus prendas. Entre los elementos sustraídos se encontraban dos botellas de fernet de 750 cc, un frasco de café y un aromatizante para ropa.

    Según relató la encargada del local, el accionar del sospechoso fue detectado a través de las cámaras de seguridad. En las imágenes se observó cómo escondía los productos y luego intentaba simular una compra abonando únicamente artículos de menor valor antes de cruzar la línea de cajas. Al ser interceptado por los empleados, el sujeto intentó huir, momento en el cual una de las botellas cayó al suelo y se rompió. Minutos después llegó la Policía, que procedió a su aprehensión formal.

    La causa quedó en manos del sistema acusatorio, con la intervención del ayudante fiscal Alejandro Díaz y el fiscal Marcelo Bustos, quien, tras consultar con la fiscal Virginia Branca, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia que derivó en la rápida resolución del caso.

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