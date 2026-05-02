    • 2 de mayo de 2026 - 11:33

    Balearon a un hombre tras reclamar una bicicleta robada en Rivadavia

    Intentó recuperar el rodado junto a su primo y todo derivó en un violento ataque armado.

    Policía de San Juan.

    Policía de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de violencia se registró en la madrugada de este sábado en el departamento Rivadavia, cuando un intento de recuperar una bicicleta robada derivó en un ataque a balazos que dejó a un hombre herido.

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    El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, según informaron fuentes policiales. Un joven de 19 años, que había sido víctima del robo de su bicicleta horas antes, decidió dirigirse al domicilio de quien señalaba como autor del hecho. Lo hizo acompañado por su primo, un hombre de 35 años.

    Ambos se presentaron en una vivienda del barrio Sierras de Marquesado, donde increparon a los ocupantes del lugar. La situación escaló rápidamente y pasó de una discusión a un violento enfrentamiento.

    En ese contexto, uno de los sujetos que se encontraba dentro de la casa extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo directo contra los denunciantes. El proyectil impactó en la pierna izquierda del hombre de 35 años, quien cayó herido en el lugar, mientras los agresores se refugiaban en el interior del inmueble.

    Tras un llamado al sistema de emergencias, efectivos de la Comisaría 38va acudieron a la escena y constataron la gravedad de la herida, por lo que solicitaron asistencia médica urgente. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada.

    La investigación quedó en manos de la UFI Genérica.

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