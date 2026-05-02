Albardón: vendedor ambulante entró a robar a una casa, quedó filmado y terminó preso

Un hecho de inseguridad se registró sobre calle Sarmiento, en el departamento Albardón , donde un vendedor ambulante fue detenido pocos minutos después de cometer un robo en una vivienda. El hombre quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia tras robarse una amoladora.

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Chiffer ingresó a la casa al notar que no había nadie.

Según fuentes policiales de la Comisaría 18, el episodio ocurrió el miércoles 29 de abril alrededor de las 16:30 en una casa ubicada sobre calle Sarmiento al este. El damnificado, un hombre mayor de edad, se había retirado de su domicilio cuando el acusado, identificado como Hugo "Gringo" Chiffer, aprovechó la situación para ingresar.

De acuerdo a la investigación, el sospechoso, que se encontraba por la zona ofreciendo bolsas de residuos, primero rompió un vidrio para intentar abrir la puerta principal, pero al no poder acceder debido a que había una heladera trabando el ingreso, decidió bordear la vivienda. Fue así como forzó otra puerta e ingresó por el patio.

Una vez dentro, se dirigió a una habitación donde se guardaban herramientas y sustrajo una amoladora marca Black+Decker, de color negro con detalles naranjas.

En ese momento, el delincuente se cruzó con el hermano del damnificado, una persona con discapacidad, lo que provocó que huyera rápidamente del lugar por calle Sarmiento hacia el oeste.

WhatsApp Image 2026-05-02 at 11.52.12 (1) En la casa, había cámaras de seguridad.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la vivienda, lo que permitió que el propietario alertara de inmediato a la Policía.

WhatsApp Image 2026-05-02 at 11.52.15 (1) La habitación de donde el detenido sacó la amoladora.

Con las características aportadas, efectivos de la Comisaría 18 iniciaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al sospechoso a unos 200 metros del lugar, en inmediaciones de callejón Ruso y calle La Laja. Al momento de la aprehensión, llevaba la amoladora en su poder y en su mochila tenía la campera que había utilizado durante el hecho.

WhatsApp Image 2026-05-02 at 11.52.13 (1) El "Gringo" se asustó al ver al hermano del damnificado y se le cayó una bolsa de residuos de las que vendía lo que lo dejó en evidencia de que estuvo en ese lugar.

Tras la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial, el ayudante fiscal Gustavo Mendoza se hizo presente en el lugar y, luego de consultar con la fiscal de turno, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

WhatsApp Image 2026-05-02 at 11.52.15 Chiffer cayó con una mochila, una campera negra, las bolsas de residuos y la amoladora.

El detenido fue informado de sus derechos y quedó vinculado a la causa por robo, a disposición de la Justicia. En la investigación intervienen el fiscal coordinador Francisco Micheltorena, la fiscal Yanina Galante y el propio ayudante fiscal Mendoza.