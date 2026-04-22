Llega la posta atlética 21K Aniversario de la Asociación Atlética Albardón

La Asociación Atlética Albardón celebrará su aniversario con una destacada propuesta deportiva: la “Posta Atlética 21K”, una competencia por equipos que se realizará el próximo 26 de abril en Albardón. Una prueba especial para una institución que marca el camino del deporte en la tierra del Moscatel.

El 3° Torneo Caciquito de Huazihul convoca a todos para este sábado

Insólito: tras el recibimiento de River, prohibieron la utilización de papelitos en las canchas

La prueba tendrá un formato dinámico y participativo, ya que cada equipo estará compuesto por tres corredores que deberán completar 21 kilómetros en total, divididos en tramos de 7K por integrante. La concentración está prevista para las 8, mientras que la largada será a las 9 desde el Parque Latinoamericano.

Según adelantaron desde la organización, se espera la participación de cerca de 150 atletas, distribuidos en aproximadamente 45 equipos, lo que garantiza un importante marco para la competencia.

El evento contará con categorías para damas y varones, organizadas por franjas etarias que van desde los 18 años hasta mayores de 60. Además, se incluyen modalidades mixtas: “Mixto A” (una mujer y dos varones) y “Mixto B” (dos mujeres y un varón), con divisiones según la suma de edades de los participantes.

TODOS EN ALBARDON

Como parte de una jornada pensada para toda la familia, también se desarrollará una carrera destinada a niños, promoviendo la participación de los más chicos en el deporte.

El valor de la inscripción fue fijado en 60.000 pesos por equipo, y los interesados podrán anotarse a través de los teléfonos dispuestos por la organización. La competencia será fiscalizada por la Federación Atlética Sanjuanina.

La acreditación será este viernes 24 de 20:00 a 22:00 en el Parque Latinoamericano de Albardón.

De esta manera, este domingo se vivirá una verdadera fiesta del atletismo, en el marco de un nuevo aniversario de la institución organizadora, con una propuesta que combina deporte, integración y espíritu de equipo