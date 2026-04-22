San Martín: Maximiliano Macheroni dirigirá el partido contra Quilmes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días, horarios y terna arbitral de los encuentros correspondientes a la undécima fecha de la Primera Nacional 2026. San Martín tendrá como juez a Maximiliano Macheroni para recibir a Quilmes este sábado a las 17,30 en Concepción.

La actividad en la segunda división del fútbol argentino comenzará este sábado 25 de abril y terminará el martes 28. En la misma se destacan los enfrentamientos entre los líderes de la zona A ante clubes que se encuentran en zona de clasificación al torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera División: Deportivo Morón y Colón, punteros con 17 puntos, se enfrentará a Racing de Córdoba y Godoy Cruz, respectivamente.

En San Juan, San Martín que se recuperó con el cambio de entrenador, recibirá el sábado desde las 17.30 a Quilmes en uno de los cruces de dos peso pesados del ascenso.

Entre los partidos más destacados del sábado se encuentra el de Temperley, que será local ante Patronato desde las 15:30, con Pablo Giménez como árbitro, mientras que el juez Javier Delbarba será el encargado de impartir justicia entre Atlético de Rafaela y el equipo con mejor puntaje del torneo: Gimnasia de Jujuy.

Comenzado el domingo 26, Tristán Suárez abrirá la fecha a las 15:00 recibiendo a Gimnasia y Tiro de Salta y con arbitraje de Juan Pafundi, en el mismo horario en el que Deportivo Morón recibirá a Racing de Córdoba, con Felipe Viola actuando como referí. Además, Colón jugará ante Godoy Cruz a las 19:00 en el “Cementerio de los Elefantes”, siendo Bryan Ferreyra el juez designado.

Por último, luego de un lunes en el que no habrá partidos, Ferro y Almirante Brown serán los encargados de cerrar la fecha 11, el martes 28 a partir de las 19:30, en Caballito, con Yamil Possi impartiendo justicia.

Fecha 11 de la Primera Nacional

Sábado 25/4

15:30. San Miguel – Los Andes. Juez: Juan Nebietti.

15:30. San Telmo – All Boys. Juez: Juan Robledo.

15:30. Temperley – Patronato. Juez: Pablo Giménez.

17:30. San Martín – Quilmes. Juez: Maximiliano Macheroni.

18:00. Atlético de Rafaela – Gimnasia de Jujuy. Juez: Javier Delbarba.

Domingo 26/4

15:00. Tristán Suárez – Gimnasia y Tiro. Juez: Juan Pafundi.

15:00. Morón – Racing de Córdoba. Juez: Felipe Viola.

15:00. Nueva Chicago – Colegiales. Juez: Franco Acita.

15:30. Acassuso – Estudiantes de Buenos Aires. Juez: Jorge Broggi.

15:30. Chacarita – Midland. Juez: Daniel Zamora.

16:00. Deportivo Madryn – Defensores de Belgrano. Juez: Gastón Monsón Brizuela.

16:00. Agropecuario – San Martín de Tucumán. Juez: Adrián Franklin.

17:00. Chaco For Ever – Mitre. Juez: Matias Billione.

17:00. Central Norte – Ciudad de Bolívar. Juez: Maximiliano Manduca.

17:00. Güemes – Atlanta. Juez: Federico Benítez.

18:00. Deportivo Maipú – Almagro. Juez: Fabrizio Llobet.

19:00. Colón – Godoy Cruz. Juez: Bryan Ferreyra.

Martes 28/4

19:30. Ferro – Almirante Brown. Juez: Yamil Possi.