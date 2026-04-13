    • 13 de abril de 2026 - 21:12

    Primera Nacional: San Martín lo perdió sobre el final ante Atlanta

    San Martín cayó 2-1 ante Atlanta por la Primera Nacional tras un gol agónico en Concepción.

    San Martín cayó ante Atlanta por la Primera Nacional tras un gol en el final del segundo tiempo.

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    San Martín recibe a Atlanta por la Primera Nacional en un duelo clave para cortar la mala racha en Concepción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín de San Juan sufrió una dura derrota ante Atlanta por la fecha 9 de la Primera Nacional. El Verdinegro ganaba, pero la visita lo dio vuelta en el segundo tiempo y se impuso 2-1 en un final electrizante.

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    El partido comenzó favorable para el local. Mauro Osores abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo, aprovechando una desatención defensiva de Atlanta. San Martín parecía encaminarse a un triunfo necesario.

    Sin embargo, en el complemento, la historia cambió. Rodrigo Moreira empató a los 29 minutos del segundo tiempo, también de cabeza, y cuando el empate parecía sellado, Federico Álvarez marcó a los 48 minutos para el 2-1 definitivo.

    Un golpe duro para el Verdinegro

    El equipo dirigido por Ariel Martos mostró momentos de buen juego, pero no logró sostener la ventaja y terminó pagando caro las desatenciones defensivas. Los cambios no alcanzaron para frenar la reacción del rival.

    Atlanta, por su parte, fue efectivo. Aprovechó sus oportunidades y mostró contundencia en los momentos clave, con Álvarez como una de las figuras del encuentro, además del aporte de Moreira en defensa y ataque.

    El resultado deja a San Martín en una situación incómoda, ya que acumula una racha negativa y pierde terreno en la tabla, mientras que Atlanta se lleva tres puntos vitales como visitante.

    Lo que viene para San Martín y Atlanta

    Tras esta derrota, San Martín deberá visitar a Midland en la próxima fecha, con la obligación de recuperarse. Atlanta, en tanto, recibirá a Chacarita en un clásico clave, que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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