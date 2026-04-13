Primera Nacional: San Martín lo perdió sobre el final ante Atlanta

San Martín de San Juan sufrió una dura derrota ante Atlanta por la fecha 9 de la Primera Nacional. El Verdinegro ganaba, pero la visita lo dio vuelta en el segundo tiempo y se impuso 2-1 en un final electrizante.

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El partido comenzó favorable para el local. Mauro Osores abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo , aprovechando una desatención defensiva de Atlanta. San Martín parecía encaminarse a un triunfo necesario.

Sin embargo, en el complemento, la historia cambió. Rodrigo Moreira empató a los 29 minutos del segundo tiempo , también de cabeza, y cuando el empate parecía sellado, Federico Álvarez marcó a los 48 minutos para el 2-1 definitivo .

El equipo dirigido por Ariel Martos mostró momentos de buen juego, pero no logró sostener la ventaja y terminó pagando caro las desatenciones defensivas . Los cambios no alcanzaron para frenar la reacción del rival.

Atlanta, por su parte, fue efectivo. Aprovechó sus oportunidades y mostró contundencia en los momentos clave , con Álvarez como una de las figuras del encuentro, además del aporte de Moreira en defensa y ataque.

El resultado deja a San Martín en una situación incómoda, ya que acumula una racha negativa y pierde terreno en la tabla, mientras que Atlanta se lleva tres puntos vitales como visitante.

Lo que viene para San Martín y Atlanta

Tras esta derrota, San Martín deberá visitar a Midland en la próxima fecha, con la obligación de recuperarse. Atlanta, en tanto, recibirá a Chacarita en un clásico clave, que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.