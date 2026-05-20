    • 20 de mayo de 2026 - 18:20

    San Martín: Lucas Cavallero vuelve a San Juan para dirigir el clásico ante Maipú

    El Verdinegro ya tiene árbitro para el partido del sábado con Deportivo Maipú de Mendoza en el Pueblo Viejo.

    Regreso. Lucas Cavallero volverá a dirigir a San Martín en esta primera rueda de la Primera Nacional.

    Regreso. Lucas Cavallero volverá a dirigir a San Martín en esta primera rueda de la Primera Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    En la recta final de la primera rueda de la Primera Nacional, en San Martín es tiempo de clásico y para recibir al Deportivo Maipú de Mendoza se conoció que Lucas Cavallero será el juez del partido del sábado a las 16,30 en Concepción.

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    En un momento positivo para el Verdinegro tras ganar en Almagro, la llegada de Cavallero como árbitro principal tiene un muy bien antecedente en esta temporada ya que el santafesino dirigió en la victoria de San Martín por 2-1 ante Guemes de Santiago del Estero por la fecha 2 de la Primera Nacional, el pasado 21 de febrero.

    En tanto que el plantel de San Martín siguió con su agenda de trabajo y este jueves será día definitorio para la formación que recibirá al Cruzado mendocino que hoy está en zona de Reducido y apenas a un punto del Verdinegro. Schiapparelli buscará el modelo y los nombres para el clásico, sabiendo que eso lo posicionará de la mejor manera para lo que resta de esta primera parte del año.

    LOS ARBITROS

    Fecha 15 - Zona A

    Sábado 23 de mayo

    15: San Telmo vs Ciudad de Bolívar // Ariel Cruz

    15: Los Andes vs Racing de Córdoba // Pablo Giménez

    15: Morón vs Estudiantes // Juan Cruz Robledo

    15.30: San Miguel vs Almirante Brown // Gabriel Gutiérrez

    Domingo 24 de mayo

    15.30: Acassuso vs Defensores de Belgrano // Joaquín Gil

    16: Ferro vs Central Norte // Javier Delbarba

    16: Chaco For Ever vs Deportivo Madryn // Carlos Córdoba

    16.30: Godoy Cruz vs All Boys // Juan Pafundi

    18: Colón vs Mitre (SdE) // Álvaro Carranza

    Fecha 15 - Zona B

    Sábado 23 de mayo

    15: Tristán Suárez vs Colegiales // Gonzalo Pereira

    16: Chicago vs Temperley // Matías Billone Carpio

    16.30: San Martín (San Juan) vs Deportivo Maipú // Lucas Cavallero

    18: Atlético Rafaela vs Midland // Juan Ignacio Nebietti

    Domingo 24 de mayo

    15.30: Chacarita vs Almagro // Yamil Possi

    16: Atlético Güemes (SdE) vs Patronato // Bryan Ferreyra

    16: Agropecuario vs Quilmes // Federico Benítez

    18: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Bruno Amiconi

    19: San Martín (Tucumán) vs Atlanta // Ariel Penel

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