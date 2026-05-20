San Martín: Lucas Cavallero vuelve a San Juan para dirigir el clásico ante Maipú

El Verdinegro ya tiene árbitro para el partido del sábado con Deportivo Maipú de Mendoza en el Pueblo Viejo.

Regreso. Lucas Cavallero volverá a dirigir a San Martín en esta primera rueda de la Primera Nacional.

En la recta final de la primera rueda de la Primera Nacional, en San Martín es tiempo de clásico y para recibir al Deportivo Maipú de Mendoza se conoció que Lucas Cavallero será el juez del partido del sábado a las 16,30 en Concepción.

En un momento positivo para el Verdinegro tras ganar en Almagro, la llegada de Cavallero como árbitro principal tiene un muy bien antecedente en esta temporada ya que el santafesino dirigió en la victoria de San Martín por 2-1 ante Guemes de Santiago del Estero por la fecha 2 de la Primera Nacional, el pasado 21 de febrero.

En tanto que el plantel de San Martín siguió con su agenda de trabajo y este jueves será día definitorio para la formación que recibirá al Cruzado mendocino que hoy está en zona de Reducido y apenas a un punto del Verdinegro. Schiapparelli buscará el modelo y los nombres para el clásico, sabiendo que eso lo posicionará de la mejor manera para lo que resta de esta primera parte del año.

LOS ARBITROS Fecha 15 - Zona A Sábado 23 de mayo

15: San Telmo vs Ciudad de Bolívar // Ariel Cruz