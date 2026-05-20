San Martín: Lucas Cavallero vuelve a San Juan para dirigir el clásico ante Maipú

En la recta final de la primera rueda de la Primera Nacional, en San Martín es tiempo de clásico y para recibir al Deportivo Maipú de Mendoza se conoció que Lucas Cavallero será el juez del partido del sábado a las 16,30 en Concepción.
El Verdinegro ya tiene árbitro para el partido del sábado con Deportivo Maipú de Mendoza en el Pueblo Viejo.
En la recta final de la primera rueda de la Primera Nacional, en San Martín es tiempo de clásico y para recibir al Deportivo Maipú de Mendoza se conoció que Lucas Cavallero será el juez del partido del sábado a las 16,30 en Concepción.
En un momento positivo para el Verdinegro tras ganar en Almagro, la llegada de Cavallero como árbitro principal tiene un muy bien antecedente en esta temporada ya que el santafesino dirigió en la victoria de San Martín por 2-1 ante Guemes de Santiago del Estero por la fecha 2 de la Primera Nacional, el pasado 21 de febrero.
En tanto que el plantel de San Martín siguió con su agenda de trabajo y este jueves será día definitorio para la formación que recibirá al Cruzado mendocino que hoy está en zona de Reducido y apenas a un punto del Verdinegro. Schiapparelli buscará el modelo y los nombres para el clásico, sabiendo que eso lo posicionará de la mejor manera para lo que resta de esta primera parte del año.
Sábado 23 de mayo
15: San Telmo vs Ciudad de Bolívar // Ariel Cruz
15: Los Andes vs Racing de Córdoba // Pablo Giménez
15: Morón vs Estudiantes // Juan Cruz Robledo
15.30: San Miguel vs Almirante Brown // Gabriel Gutiérrez
Domingo 24 de mayo
15.30: Acassuso vs Defensores de Belgrano // Joaquín Gil
16: Ferro vs Central Norte // Javier Delbarba
16: Chaco For Ever vs Deportivo Madryn // Carlos Córdoba
16.30: Godoy Cruz vs All Boys // Juan Pafundi
18: Colón vs Mitre (SdE) // Álvaro Carranza
Sábado 23 de mayo
15: Tristán Suárez vs Colegiales // Gonzalo Pereira
16: Chicago vs Temperley // Matías Billone Carpio
16.30: San Martín (San Juan) vs Deportivo Maipú // Lucas Cavallero
18: Atlético Rafaela vs Midland // Juan Ignacio Nebietti
Domingo 24 de mayo
15.30: Chacarita vs Almagro // Yamil Possi
16: Atlético Güemes (SdE) vs Patronato // Bryan Ferreyra
16: Agropecuario vs Quilmes // Federico Benítez
18: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Bruno Amiconi
19: San Martín (Tucumán) vs Atlanta // Ariel Penel