    • 14 de mayo de 2026 - 21:22

    La Reserva de San Martín empató con Riestra en Buenos Aires y frenó la mala racha

    El Verdinegro igualó 2 a 2 en su visita a Deportivo Riestra y consiguió su primer empate en el Torneo Proyección. Lucas Acosta marcó los dos goles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Reserva de San Martín logró cortar la racha adversa y sumó un punto importante en condición de visitante al empatar 2 a 2 frente a Deportivo Riestra, por la 13ª fecha del Torneo Proyección. El gran protagonista de la jornada fue Lucas Acosta, autor de los dos tantos del conjunto sanjuanino.

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    El Verdinegro mostró una mejor versión y consiguió frenar una serie negativa que lo mantenía en una situación complicada en la tabla.

    El empate representó además la primera igualdad del Verdinegro en el campeonato, donde hasta el momento acumula dos victorias, un empate y diez derrotas.

    Con este resultado, San Martín llegó a siete puntos y continúa en el último puesto de la Zona B.

    Más allá de la posición en la tabla, el empate dejó una señal alentadora para el cuerpo técnico y el plantel, que buscarán aprovechar este envión para mejorar en la recta final del certamen.

    El próximo compromiso de la Reserva sanjuanina será el martes 19 de mayo, desde las 15.00, cuando reciba a Independiente Rivadavia en el Predio Emmanuel Mas.

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