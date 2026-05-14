Están los árbitros para la penúltima fecha del Torneo Apertura que encaminará a los clasificados a Play Off

La expectativa crece en el fútbol sanjuanino luego de que se conocieran las designaciones arbitrales para la 16ta fecha del Torneo Apertura local, una jornada clave tanto en la pelea por el primer puesto como en la lucha por ingresar entre los ocho mejores del campeonato.

La antepenúltima fecha del Apertura del fútbol local ya tiene a los árbitros designados

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Hasta el momento, Sportivo Desamparados lidera las posiciones con 35 puntos, aunque todavía no logró asegurarse el primer lugar. Más atrás aparecen Colón Junior, Minero y San Lorenzo de Ullum, todos con 29 unidades y ya clasificados.

Además, Unión suma 28 puntos, mientras que Atlético Alianza y 9 de Julio tienen 26. Por ahora, Sportivo Peñarol ocupa el último puesto de clasificación con 22 unidades, aunque Atenas, Marquesado y López Peláez todavía mantienen chances matemáticas.

La fecha comenzará este sábado desde las 16.30 con varios encuentros atractivos. Uno de los partidos destacados será el duelo entre Marquesado y López Peláez, que contará con el arbitraje de Jesús Allegue, acompañado por Ruth Díaz y Sebastián Rodríguez.

Los árbitros y asistentes para cada uno de los partidos

Además, se disputará el clásico de Zonda entre Juventud Zondina y Sarmiento. El encargado de impartir justicia será Martín Rivero, junto a Cristian Neira y Lucas Gómez.

En otro de los encuentros, 9 de Julio recibirá a Villa Ibáñez con arbitraje de Eduardo Prior, acompañado por Rubén Fernández y Leonardo Torres.

Mientras tanto, Atlético Alianza será local frente a Sportivo Rivadavia en Santa Lucía. Ignacio Autenechea será el juez principal, secundado por Darío Montaña y José Díaz.

Por su parte, San Lorenzo de Ullum enfrentará a Minero en un duelo entre equipos ya clasificados que buscarán terminar lo más arriba posible. Mauro Gómez será el árbitro junto a Walter Jorquera y Alejo Palumbo.

La actividad continuará el domingo con el cruce entre Atenas y Trinidad en La Rinconada. Cristian Neira será el árbitro principal, acompañado por Ribén Riveros y Walter Jorquera.

Ese mismo día, Unión intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Villa Ibáñez cuando reciba a Carpintería. La terna arbitral estará encabezada por Darío Montaña, junto a Martín Rivero y Martín Baigorria.

La fecha se completará el martes con dos encuentros decisivos. Colón Junior enfrentará a Defensores de Argentinos con arbitraje de Marcelo Cruz, acompañado por Rubén Fernández y Sergio González.

Finalmente, en Chimbas, Sportivo Peñarol recibirá al líder Sportivo Desamparados en uno de los partidos más esperados de la fecha. Enzo Gómez será el árbitro principal, asistido por Gabriel Marconi y Yazmin Yacante.