    • 14 de mayo de 2026 - 18:33

    San Martín: estación clave en Almagro para el tramo final de la primera rueda de la Primera Nacional

    El Verdinegro definirá muchas cosas en cinco fechas del cierre de la primera parte del campeonato.

    Definiciones. San Martín comenzará la recta final de la Primera Nacional con una visita clave a Almagro.

    Definiciones. San Martín comenzará la recta final de la Primera Nacional con una visita clave a Almagro.

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    Por Ariel Poblete

    Quedan apenas 5 estaciones para terminar con una primera rueda en la Primera Nacional que en San Martín está doliendo. Han pasado 13 capítulos y el Verdinegro no puede encontrar el paso. Después de la eliminación por Copa Argentina el miércoles ante Platense, ahora por el torneo que es prioridad se viene Almagro, de visitante este domingo, y será rival clave para definir muchas cosas.

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    El ciclo fallido de arranque con Ariel Martos condicionó mucho este presente de San Martín. Un triunfo en nueve partidos fue determinante para el cambio y con Alejandro Schiapparelli pareció que ese cambio de aire podía recomponer el tema. Fueron dos triunfos (Midland y Quilmes) para luego decaer cayendo en Colegiales y empatando con Patronato.

    Ahora llegan las cinco fechas finales de la primera rueda con tres salidas y dos presentaciones en San Juan. Será primero Almagro, último en las posiciones, en descenso pero a solo dos puntos de San Martín. Luego, el sábado 23 volverá a ser local en el Pueblo Viejo recibiendo en el clásico a Deportivo Maipú de Mendoza, que hoy está un punto por encima de San Martín.

    En la fecha 16, la salida será a Buenos Aires para visitar a Temperley el domingo 31 de mayo, sabiendo que el Gasolero está en zona de Reducido hoy y a dos puntos del Verdinegro en las posiciones.

    PRIMERA NACIONAL DURA

    En la fecha 17, San Martín será local de otro Verdinegro, Nueva Chicago que se presentará en San Juan. El Torito de Mataderos está arriba tres puntos de San Martín y en Reducido. Mientras que en la fecha 18, llegará la prueba de fuego que será visitar al líder Gimnasia de Jujuy en La Tacita de Plata. El Lobo jujeño tiene 23 unidades, a nueve de San Martín, y su paso es regular perfilándose para la pelea grande.

    Ya luego arrancará la Segunda Rueda con Chacarita Juniors en San Juan pero para eso faltan varios capítulos.

    San Martín arrancó mal, no se ha podido estabilizar pese a que levantó con Schiapparelli y de cara al cierre de la primera rueda, el objetivo verdinegro sigue siendo poder encontrar esa identidad que coseche resultados.

    El esquema de la Primera Nacional con formato largo y 36 fechas da margen para la recuperación pero San Martín es consciente que dilapidar una rueda completa, puede tener ese costo que nadie quiere, lejos de las expectativas de ascenso.

    DIRIGE MASTROIENI

    Nicolás Mastroieni será el juez del partido del domingo de San Martín en Almagro.

    La programación arbitral de la fecha 14 de la Primera Nacional quedó conformada de la siguiente manera:

    Racing de Córdoba vs. Central Norte de Salta: Nahuel Viñas

    Los Andes vs. Godoy Cruz de Mendoza: Fabrizio Llobet

    Almirante Brown vs. San Telmo: Franco Acita

    Estudiantes vs. Colón: Felipe Viola

    Ciudad de Bolívar vs. Acassuso: Juan Nebietti

    Colegiales vs. Güemes de Santiago del Estero: Daniel Zamora

    Atlanta vs. Atlético de Rafaela: Gonzalo Pereira

    Deportivo Madryn vs. Ferro Carril Oeste: Bryan Ferreyra

    Almagro vs. San Martín de San Juan: Nicolás Mastroieni

    Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Temperley: Álvaro Carranza

    Mitre de Santiago del Estero vs. San Miguel: Carlos Córdoba

    Patronato vs. Chacarita Juniors: Juan Pablo Loustau

    Midland vs. Agropecuario: Wenceslao Meneses

    Deportivo Maipú vs. Nueva Chicago: Maximiliano Manduca

    Gimnasia y Tiro de Salta vs. San Martín de Tucumán: Maximiliano Macheroni

    All Boys vs. Deportivo Morón: Pablo Giménez

    Defensores de Belgrano vs. Chaco For Ever: Federico Benítez

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