    • 7 de mayo de 2026 - 18:14

    San Martín ya tiene agenda confirmada para un cierre de mayo cargado de partidos

    El Verdinegro afrontará una seguidilla clave entre Primera Nacional y Copa Argentina, con cinco encuentros en los 23 días del mes que quedan.

    Nazareno Funez, delantero de San Martín.&nbsp;

    Nazareno Funez, delantero de San Martín. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín ya conoce el calendario completo de compromisos que deberá afrontar durante lo que resta de mayo, en una etapa decisiva de la temporada tanto en la Primera Nacional como en la Copa Argentina. El equipo sanjuanino tendrá una agenda intensa, con partidos prácticamente cada semana.

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    Primera Nacional: lo que se viene

    Por la Primera Nacional en lo más próximo, el Verdinegro recibirá a Patronato este sábado 9 de mayo desde las 16.30 por la 13ra fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Alejandro Schiaparelli buscará repetir lo hecho en la última presentación como local y sumar los 3 puntos después de la derrota ante Colegiales. Luego, por la jornada 14, visitará a Almagro el domingo 17 a las 15.30.

    La continuidad del campeonato lo tendrá nuevamente jugando en San Juan el sábado 23, cuando enfrente a Deportivo Maipú desde las 16.30 por la fecha 15.

    Finalmente, cerrará el mes como visitante ante Temperley, el domingo 31 de mayo a partir de las 16, en el marco de la fecha 16.

    Copa Argentina: entre semana se medirá contra Platense

    En medio de esa exigente programación, San Martín también tendrá acción por Copa Argentina. El próximo miércoles se medirá frente a Platense desde las 16.15, en un duelo eliminatorio que aparece como uno de los grandes desafíos del semestre para el conjunto sanjuanino.

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