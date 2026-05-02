San Martín confirmó convocados con cuatro sanjuaninos en la lista para visitar a Colegiales

San Martín oficializó la nómina de jugadores convocados para el próximo compromiso ante Colegiales, en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Nacional. El encuentro se disputará este domingo desde las 15 horas en el estadio de Colegiales, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto sanjuanino en el campeonato.
Entre los citados aparecen nombres habituales en la estructura del equipo como Sebastián Díaz Roble, Maximiliano Velazco, Gonzalo Lucero y Emanuel Aguilera, junto a otros futbolistas que vienen teniendo rodaje en las últimas fechas.
Cuatro sanjuaninos en la lista
La principal novedad pasa por la inclusión de Gonzalo Lucero. El lateral izquierdo de 22 años, surgido de las inferiores del club, vuelve a meterse en la consideración del cuerpo técnico y ocupará un lugar en el plante.
Con su presencia, serán cuatro los jugadores sanjuaninos elegidos por el entrenador para este partido: Nicolás Pelaitay, Hernán Zuliani, Lautaro Agüero y el propio Lucero, marcando una fuerte identidad local dentro del equipo.
La lista también se completa con futbolistas como Facundo Nadalín, Manuel Cocca, Mauro Osores, Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Gabriel Hachen y Sebastián González, entre otros.
Por su parte, Nicolás Iachetti aparece como una de las ausencias en la convocatoria, según la nómina difundida oficialmente por la institución.