San Martín confirmó convocados con cuatro sanjuaninos en la lista para visitar a Colegiales

El Verdinegro dio a conocer la lista para la fecha 12 del Torneo Nacional, con la novedad del regreso de Gonzalo Lucero y cuatro sanjuaninos entre los citados.

Gonzalo Lucero uno de los cuatro sanjuaninos entre los convocados de San Martín.

San Martín oficializó la nómina de jugadores convocados para el próximo compromiso ante Colegiales, en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Nacional. El encuentro se disputará este domingo desde las 15 horas en el estadio de Colegiales, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto sanjuanino en el campeonato.

Entre los citados aparecen nombres habituales en la estructura del equipo como Sebastián Díaz Roble, Maximiliano Velazco, Gonzalo Lucero y Emanuel Aguilera, junto a otros futbolistas que vienen teniendo rodaje en las últimas fechas.

Cuatro sanjuaninos en la lista La principal novedad pasa por la inclusión de Gonzalo Lucero. El lateral izquierdo de 22 años, surgido de las inferiores del club, vuelve a meterse en la consideración del cuerpo técnico y ocupará un lugar en el plante.

Con su presencia, serán cuatro los jugadores sanjuaninos elegidos por el entrenador para este partido: Nicolás Pelaitay, Hernán Zuliani, Lautaro Agüero y el propio Lucero, marcando una fuerte identidad local dentro del equipo.

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