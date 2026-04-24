San Martín ante Quilmes: historial, entradas, árbitros y estadísticas en Concepción

San Martín se prepara para medirse ante Quilmes este sábado desde las 17 en Concepción, en un duelo que tiene historia y números que marcan una leve superioridad para el conjunto sanjuanino. El Verdinegro viene de ganar de visitante ante Midland y buscará volver a la victoria en Concepción. Cómo está el historial y cuánto salen las entradas.

A lo largo de los enfrentamientos entre ambos equipos, se registran un total de 18 partidos disputados, ya sea en la Primera División o en Primera Nacional. En ese recorrido, el “Cervecero” logró imponerse en 6 oportunidades, mientras que se dieron 4 empates. Por su parte, el “Verdinegro” domina el historial con 8 triunfos, lo que le otorga una ventaja en el mano a mano que intentará sostener en el próximo cruce.

Con estos antecedentes, el encuentro promete ser equilibrado, con dos equipos que ya se conocen bien y que buscarán inclinar la balanza a su favor en una nueva página de este historial.

De cara al duelo entre San Martín de San Juan y Quilmes, que se disputará este sábado desde las 17:30, los hinchas ya pueden adquirir sus entradas de manera virtual, en lo que representa una nueva oportunidad para acompañar al Verdinegro. El encuentro será el segundo de la temporada en el que se permitirá el ingreso de público general. Hasta el momento, la asistencia había estado restringida exclusivamente a socios, por lo que esta apertura amplía la posibilidad de en las tribunas.

En cuanto a los valores, la organización informó la siguiente escala de precios:

Popular Norte: $30.000

Platea Este: $40.000

Platea Oeste Baja: $45.000

Platea Oeste Alta: $55.000

Damas, menores y jubilados: $25.000

Con expectativa en alza y un historial parejo entre ambos equipos, se espera un buen marco de público en Concepción para un partido que puede ser clave en el desarrollo del campeonato.

En Concepción, la misión es volver a ganar

San Martín afrontará un desafío clave ante Quilmes, con la necesidad de volver a hacerse fuerte en condición de local. El presente en casa no ha sido el esperado para el Verdinegro, que apenas logró una victoria en San Juan en lo que va de la temporada. Ese único triunfo fue en la segunda fecha, cuando superó 2 a 1 a Güemes.

Luego, el equipo no pudo sostener la regularidad ante su gente: empató 1 a 1 frente a San Martín de Tucumán en la sexta jornada, igualó sin goles ante Racing de Córdoba en la séptima y, en su última presentación como local, cayó 2 a 1 frente a Atlanta.

Con este panorama, el choque ante Quilmes aparece como una oportunidad para revertir la imagen en casa y recuperar confianza, en un contexto donde sumar de a tres se vuelve fundamental para no perder terreno en el campeonato.

Árbitro para San Martín-Quilmes

Maximiliano Macheroni será el árbitro para San Martín y Quilmes.

Completan la terna:

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Valentín Pompei.