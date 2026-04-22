    • 22 de abril de 2026 - 18:20

    Torneo Proyección: Derrota de los pibes de San Martín en Mendoza

    Por la fecha 10, la Reserva del Verdinegro cayó por 1-0 ante Godoy Cruz Antonio Tomba en el Gambarte.

    Salida. Maxi Galván juega ante la marca de Alberti. San Martín perdió en Mendoza en el Torneo Proyección.

    Salida. Maxi Galván juega ante la marca de Alberti. San Martín perdió en Mendoza en el Torneo Proyección.

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    Por Ariel Poblete

    Cuando parecía que se recuperaba el rumbo tras la victoria de la fecha pasada, la Reserva del Atlético San Martín volvió a la senda de las derrotas perdiendo el clásico contra Godoy Cruz en Mendoza por 1-0 en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura.

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    En el estadio Feliciano Gambarte, los pibes del Tomba festejaron gracias al gol de Julián Alberti. San Martín, que tuvo como dupla de ataque a Santiago Barrera junto a Luciano Riveros no pudo encontrar el camino para poder empatarlo y terminó otra vez derrotado para seguir en el fondo de las posiciones de la Zona B del Apertura del Torneo Proyección.

    En San Martín vieron la tarjeta roja el arquero Garzón y el delantero Barrera, en una muestra de la impotencia del conjunto Verdinegro.

    San Martín formó con Garzón en el arco; Villafane, Pereyra, Verón y Ale en la defensa; Nievas, Galván, Ibañez y Salcedo en el mediocampo; Barrera y Riveros en el ataque.

    MIRANDO A QUILMES

    Mientras que la Reserva jugaba en Mendoza, el plantel principal del Atlético San Martín siguió con su preparación para el partido del sábado ante Quilmes que tendrá a Maximiliano Macheroni como juez.

    Los dirigidos por Schiapparelli volvieron a insistir con trabajos tácticos y de presión para sostener el planteo que decidió el Gringo para recibir al Cervecero. Sin lesionados, con plantel completo y con otro ánimo, el grupo recién este jueves empezará a perfilar la probable formación que saldría de entrada el sábado. Se esperan algunos retoques con más juego ofensivo pero nada está dicho.

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