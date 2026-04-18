San Martín vuelve a empezar de la mano de Alejandro Schiapparelli

Era el momento del cambio. Una sola victoria en la temporada de la Primera Nacional condicionó cualquier proyecto y tras la debacle del lunes ante Atlanta, para San Martín será volver a empezar este sábado cuando visite a Midland en la Zona B.

A San Martín le adelantaron el partido contra Midland y jugará este sábado

Será desde las 15 que el Verdinegro relance su temporada con el mando de Ale Schiapparelli, sabiendo que ya pasó un cuarto de campeonato y que el plan inicial quedó lejos de su realidad presente. Sumar, ganar como gran objetivo, y mejorar la imagen son los desafíos de este nuevo San Martín.

La semana fue demasiado corta. El Gringo asumió el martes, entrenó miércoles y jueves y luego, viajó. Poco margen para meter mano pero Schiapparelli conoce al plantel como ninguno y tratará de darle su impronta a lo que pare ante Midland.

En el esquema nada está confirmado, pero es un hecho que la línea de tres defensores quedaría ya en el olvido. San Martín volvería a defender con cuatro, mientras que el dibujo del mediocampo, tendrá retoques para darle más solidez y buscar volumen de juego que es lo que adoleció en este inicio de año. En los nombres, nada está confirmado pero hay una columna vertebral que no se toca con Osores, Pelaitay, Seba González y Nazareno Funez. Todo lo demás, dinámico.

San Martín está peleando abajo. De tener aspiraciones de Reducido, ahora está casi amenazado por el descenso. Era el momento de cambiar y este sábado, puede volver a empezar.

RESTO DE LA PRIMERA NACIONAL

Este sábado tendrá dos encuentros destacados. Por la Zona A, Deportivo Morón recibirá a Colón en un duelo directo en la parte alta: el conjunto santafesino lidera con 17 puntos, mientras que el Gallito suma 14 y buscará alcanzarlo.

En la Zona B, Quilmes se medirá ante Nueva Chicago, que marcha tercero con 15 unidades y necesita ganar para sostenerse en la pelea. Este duelo tiene la particularidad de que habrá hinchas visitantes en el estadio Centenario.

La jornada continuará el domingo con partidos que también impactan en la tabla. Por la Zona A, Racing de Córdoba será local frente a Defensores de Belgrano, que comparte el segundo puesto con 14 puntos, según supo la Agencia Noticias Argentinas y apunta a acercarse a la cima.

En la Zona B, el líder Gimnasia de Jujuy, con 18 unidades, recibirá a Almagro, mientras que San Martín de Tucumán enfrentará a Tristán Suárez, escolta con 16 puntos, en otro cruce clave en la parte alta.

CRONOGRAMA COMPLETO

Zona A: Sábado 18 de abril

15.00: Los Andes vs San Telmo

15.30: All Boys vs Acassuso

15.30: Morón vs Colón

16.30: Godoy Cruz vs San Miguel

20.00: Ciudad de Bolívar vs Deportivo Madryn

Domingo 19 de abril

15.30: Estudiantes vs Chaco For Ever

15.30: Almirante Brown vs Central Norte

17.00: Mitre (SDE) vs Ferro

18.00: Racing de Córdoba vs Defensores de Belgrano

Zona B Domingo 19 de abril

15.00: Colegiales vs Temperley

16.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almagro

16.00: Patronato vs Deportivo Maipú

16.00: Quilmes vs Chicago

17.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Atlético Güemes (SDE)

18.00: San Martín (Tucumán) vs Tristán Suárez

Lunes 20 de abril

20.00: Atlético Rafaela vs Agropecuario

21.00: Atlanta vs Chacarita