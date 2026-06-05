El Indio inmortalizado en las canchas sanjuaninas: las frases en los "trapos" de los clubes locales

Hay artistas que trascienden los escenarios. Que dejan de pertenecer únicamente a la música para convertirse en parte de la vida cotidiana de miles de personas. El Indio Solari fue uno de ellos. Y aunque su nombre quedó para siempre ligado al rock nacional, también encontró un lugar privilegiado en otro territorio de pasión popular: el fútbol.

Con su muerte, los homenajes se multiplicaron en plazas, calles y redes sociales. Pero hay otro rincón donde su legado permanece intacto y seguirá presente cada fin de semana: las tribunas de las canchas sanjuaninas.

Desde hace años, las letras del Indio acompañan a los hinchas como si hubieran sido escritas para ellos. Frases cargadas de amor, nostalgia, fidelidad y resistencia fueron transformándose en banderas, telones y "trapos" que cuelgan orgullosos detrás de los arcos.

En Sportivo Desamparados, por ejemplo, las referencias son múltiples. Allí aparecen banderas con las frases "Pensando en vos siempre, siempre extrañándote" y "Puro Veneno", además de una de las más llamativas: un enorme telón con la imagen del Indio Solari y los integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota vestidos con los colores verde y blanco del club. Con esa postal el Víbora realizó un posteo homenaje al Indio este viernes al mediodía con el tema de fondo "Banderas en tu corazón".

image

image

En San Martín, la historia no es diferente. Los hinchas verdinegros también adoptaron al cantante como parte de su identidad. Entre los alambrados aparecen frases como "Amor letal" y "Buena suerte y más que suerte", junto a imágenes del Indio intervenidas con los colores del club.

image

image

La influencia alcanza a todos los rincones de la provincia. Alianza tiene un trapo con la frase "Ladrón de mi cerebro". En Atenas de Pocito flamea el trapo "Pasión y Locura"; en Juventud Zondina, una bandera recuerda aquel verso que dice "Si no hay amor, que no haya nada entonces"; mientras que en Del Bono puede leerse "Vamos a brillar, mi amor".

image

San Miguel de Albardón tampoco es la excepción. Allí, una bandera inmortaliza otra de las frases más recordadas del universo ricotero: "Mi genio amor".

image

image

La lista podría seguir. Porque en mayor o menor medida, casi todos los clubes sanjuaninos tienen alguna referencia al Indio colgada de sus tribunas. No importa la categoría ni el tamaño de la institución. Sus letras encontraron refugio en el fútbol porque hablan de sentimientos que los hinchas entienden mejor que nadie: la lealtad, la pertenencia, el amor incondicional y la pasión.

Por eso, aunque el país despide a una de las figuras más grandes de su historia musical, en las canchas de San Juan el Indio seguirá presente. Cada domingo, cuando el viento mueva los trapos detrás de los arcos y alguna de sus frases vuelva a asomarse entre los colores de una tribuna, su legado volverá a cantar. Porque hay voces que se apagan y otras que encuentran la manera de quedarse para siempre.