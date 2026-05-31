San Martín visita a Temperley con la mira puesta en seguir escalando en la Primera Nacional

El presente de San Martín cambió radicalmente en las últimas semanas. Después de la importante victoria frente a Deportivo Maipú, el conjunto sanjuanino logró meterse en zona de Reducido y ahora intentará consolidar su lugar entre los mejores equipos de la Zona B de la Primera Nacional. Por la 16ª fecha del campeonato, el Verdinegro visitará este domingo a Temperley desde las 16 en el estadio Alfredo Beranger.

El encuentro contará con el arbitraje de Javier Alberto Delbarba y será transmitido a través de LPF Play.

La llegada de Alejandro Schiapparelli le dio aire nuevo a San Martín. Desde que asumió la conducción técnica tras la salida de Ariel Martos, el equipo sumó cuatro triunfos, un empate y apenas una derrota (además de la eliminación en Copa Argentina). Esa racha positiva permitió que el conjunto sanjuanino escalara hasta el séptimo puesto de la Zona B con 20 puntos y volviera a ilusionarse con pelear en los puestos de arriba.

Además, una nueva victoria podría dejarlo entre los cuatro mejores de la tabla al finalizar la jornada, dependiendo de otros resultados.

Aunque el entrenador todavía no confirmó oficialmente la formación, todo indica que repetirá el equipo que viene de vencer a Maipú en Concepción. La probable alineación sería con Díaz Robles; Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani; Acosta y Pelaitay; Juncos, Hachen y Jaurena; mientras que Fúnez ocuparía la referencia ofensiva.

El buen rendimiento colectivo mostrado en los dos últimos encuentros hace pensar en la continuidad de la base que permitió la recuperación futbolística del equipo.

Del otro lado estará Temperley que llega tras igualar en su última presentación y que también tiene aspiraciones de ingresar a la zona de Reducido. El Gasolero ocupa actualmente el puesto 12 de la Zona B con 17 puntos, producto de tres victorias, ocho empates y tres derrotas. Un triunfo ante San Martín podría depositarlo dentro del lote de equipos que pelean por la clasificación.

Por eso, se espera un duelo de alto voltaje entre dos equipos que tienen el mismo objetivo: seguir sumando para acercarse a los puestos de privilegio en una de las zonas más competitivas de la Primera Nacional.

Para San Martín, el desafío será confirmar su levantada fuera de casa y demostrar que el buen momento que atraviesa no es casualidad. Con la confianza renovada y el Reducido ya en el horizonte, el Verdinegro buscará dar otro paso importante en su recuperación.