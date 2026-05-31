    • 31 de mayo de 2026 - 08:12

    San Martín visita a Temperley con la mira puesta en seguir escalando en la Primera Nacional

    El Verdinegro atraviesa su mejor momento de la temporada y buscará este domingo una nueva victoria que lo acerque a los puestos de vanguardia de la Zona B. Jugará desde las 16 en el estadio Alfredo Beranger.

    San Martín buscará seguir de racha este domingo ante el Gasolero. Foto: Diario de Cuyo.&nbsp;

    San Martín buscará seguir de racha este domingo ante el Gasolero. Foto: Diario de Cuyo. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presente de San Martín cambió radicalmente en las últimas semanas. Después de la importante victoria frente a Deportivo Maipú, el conjunto sanjuanino logró meterse en zona de Reducido y ahora intentará consolidar su lugar entre los mejores equipos de la Zona B de la Primera Nacional. Por la 16ª fecha del campeonato, el Verdinegro visitará este domingo a Temperley desde las 16 en el estadio Alfredo Beranger.

    Leé además

    Goleada. El Senior de San Martín goleó por 5-1 a Las Paredes de Mendoza y avanzó en la Liga Nacional.

    San Martín avanzó en la Liga Senior eliminando a Las Paredes de Mendoza
    Desahogo. Nico Iachetti terminó siendo el héroe de San Martín en el clásico contra Maipú.

    San Martín se quedó con el clásico ante Maipú y recuperó su confianza

    El encuentro contará con el arbitraje de Javier Alberto Delbarba y será transmitido a través de LPF Play.

    La llegada de Alejandro Schiapparelli le dio aire nuevo a San Martín. Desde que asumió la conducción técnica tras la salida de Ariel Martos, el equipo sumó cuatro triunfos, un empate y apenas una derrota (además de la eliminación en Copa Argentina). Esa racha positiva permitió que el conjunto sanjuanino escalara hasta el séptimo puesto de la Zona B con 20 puntos y volviera a ilusionarse con pelear en los puestos de arriba.

    Además, una nueva victoria podría dejarlo entre los cuatro mejores de la tabla al finalizar la jornada, dependiendo de otros resultados.

    Pocas dudas para visitar al Gasolero

    Aunque el entrenador todavía no confirmó oficialmente la formación, todo indica que repetirá el equipo que viene de vencer a Maipú en Concepción. La probable alineación sería con Díaz Robles; Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani; Acosta y Pelaitay; Juncos, Hachen y Jaurena; mientras que Fúnez ocuparía la referencia ofensiva.

    El buen rendimiento colectivo mostrado en los dos últimos encuentros hace pensar en la continuidad de la base que permitió la recuperación futbolística del equipo.

    Del otro lado estará Temperley que llega tras igualar en su última presentación y que también tiene aspiraciones de ingresar a la zona de Reducido. El Gasolero ocupa actualmente el puesto 12 de la Zona B con 17 puntos, producto de tres victorias, ocho empates y tres derrotas. Un triunfo ante San Martín podría depositarlo dentro del lote de equipos que pelean por la clasificación.

    Por eso, se espera un duelo de alto voltaje entre dos equipos que tienen el mismo objetivo: seguir sumando para acercarse a los puestos de privilegio en una de las zonas más competitivas de la Primera Nacional.

    Para San Martín, el desafío será confirmar su levantada fuera de casa y demostrar que el buen momento que atraviesa no es casualidad. Con la confianza renovada y el Reducido ya en el horizonte, el Verdinegro buscará dar otro paso importante en su recuperación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Momento. San Martín viene de ganar y necesita otro triunfo para terminar de recuperar su identidad.

    San Martín quiere el clásico ante Deportivo Maipú para consolidar su recuperación en la Primera Nacional

    Calma. La semana fue tranquila en Concepción y San Martín no movería demasiadas piezas ante Maipú.

    San Martín retoca poco para esperar al Deportivo Maipú en el clásico

    El ciclismo de pista ya conoce el cronograma de actividades para este 2026

    La temporada de pista está definida: 11 fechas, el Velódromo Vicente Chancay como escenario y un merecido homenaje

    Por Vanessa Chaparro
    festejo fatal: un muerto, cientos de detenidos y decenas de heridos tras la consagracion del psg

    Festejo fatal: un muerto, cientos de detenidos y decenas de heridos tras la consagración del PSG

    Por Redacción Diario de Cuyo