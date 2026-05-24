San Martín avanzó en la Liga Senior eliminando a Las Paredes de Mendoza

El conjunto Verdinegro goleó a los mendocinos y en la próxima instancia se enfrentará a Independiente de Avellaneda.

Goleada. El Senior de San Martín goleó por 5-1 a Las Paredes de Mendoza y avanzó en la Liga Nacional.

Primer paso exitoso para el Senior del Atlético San Martín que en su debut en la Liga Nacional Senior logró avanzar a los 16vos. de Final al eliminar a Deportivo Las Paredes de Mendoza. Los Verdinegros golearon 5-1 al equipo del Sur mendocino y en la próxima fase se enfrentarán con Independiente de Avellaneda.

Matías Molina, Alfredo Molina, Walter Olivares, Julio Balmaceda y Néstor Galeote marcaron los goles sanjuaninos en el partido disputado en cancha de Villa Ibañez, en Ullum.