San Martín avanzó en la Liga Senior eliminando a Las Paredes de Mendoza

Primer paso exitoso para el Senior del Atlético San Martín que en su debut en la Liga Nacional Senior logró avanzar a los 16vos. de Final al eliminar a Deportivo Las Paredes de Mendoza. Los Verdinegros golearon 5-1 al equipo del Sur mendocino y en la próxima fase se enfrentarán con Independiente de Avellaneda.
Matías Molina, Alfredo Molina, Walter Olivares, Julio Balmaceda y Néstor Galeote marcaron los goles sanjuaninos en el partido disputado en cancha de Villa Ibañez, en Ullum.
Darío Amaya, arquero y coordinador de San Martín, remarcó la trascendencia de este primer paso para San Martín: 'Es un esfuerzo grande pero el premio es poder codearnos con las leyendas del fútbol argentino. Salieron bien las cosas y esperamos ahora preparar como corresponde el partido con Independiente. Sería a fines de junio así que desde ya empezamos a armar todo con viaje incluído'.