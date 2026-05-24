    • 24 de mayo de 2026 - 18:22

    San Martín avanzó en la Liga Senior eliminando a Las Paredes de Mendoza

    El conjunto Verdinegro goleó a los mendocinos y en la próxima instancia se enfrentará a Independiente de Avellaneda.

    Goleada. El Senior de San Martín goleó por 5-1 a Las Paredes de Mendoza y avanzó en la Liga Nacional.

    Goleada. El Senior de San Martín goleó por 5-1 a Las Paredes de Mendoza y avanzó en la Liga Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    Primer paso exitoso para el Senior del Atlético San Martín que en su debut en la Liga Nacional Senior logró avanzar a los 16vos. de Final al eliminar a Deportivo Las Paredes de Mendoza. Los Verdinegros golearon 5-1 al equipo del Sur mendocino y en la próxima fase se enfrentarán con Independiente de Avellaneda.

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    Darío Amaya, arquero y coordinador de San Martín, remarcó la trascendencia de este primer paso para San Martín: 'Es un esfuerzo grande pero el premio es poder codearnos con las leyendas del fútbol argentino. Salieron bien las cosas y esperamos ahora preparar como corresponde el partido con Independiente. Sería a fines de junio así que desde ya empezamos a armar todo con viaje incluído'.

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