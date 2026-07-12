San Martín y un solo objetivo en Santiago: volver a ser ganador

El Verdinegro visita este domingo a Guemes desde las 16, por la fecha 20 de la Zona B en la Primera Nacional.

Regreso. En San Martín volvería una pieza clave como Sebastián Jaurena en un domingo en el que el Verdinegro necesita volver a ganar.

Es lo que hay. Con tres refuerzos, con un plantel ya más que definido, Atlético San Martín sabe que la urgencia por volver a ser ganador lo pone a buscar todo en lo que resta de la Primera Nacional si es que quiere pelear en posiciones de ascenso. Ese es el único objetivo, el único resultado: volver al triunfo.

Por eso, este domingo cuando visite Guemes en Santiago del Estero desde las 16, lo único que servirá para el Verdinegro será un triunfo y por varias razones. Hoy, afuera del Reducido que es el primer gran objetivo, San Martín sabe que no puede perder más puntos mirando hacia arriba. Está a tres unidades de la última vacante en el Reducido, con el partido pendiente ante Chicago. Pero mirando hacia abajo, está a solo 4 puntos de su anfitrión, Guemes, que está en descenso. Por eso es clave ganar los tres puntos de este domingo, por el sentido ascendente y descendente que tienen.

En los nombres, la caída ante Chacarita sirvió para reacomodar cosas y es probable que se den los regresos de federico Murillo y de Sebastián Jauerna entre los titulares. Además, viajó el delantero Luciano Ferreyra, una de las caras nuevas en el Verdinegro. El resto, no se toca casi porque Schiapparelli vuelve a confiar. Con Díaz Robles en el arco; Murillo, Machio, Cocca y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el medio; Rossi y Funez en el ataque.