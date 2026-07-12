San Martín y un solo objetivo en Santiago: volver a ser ganador

Es lo que hay. Con tres refuerzos, con un plantel ya más que definido, Atlético San Martín sabe que la urgencia por volver a ser ganador lo pone a buscar todo en lo que resta de la Primera Nacional si es que quiere pelear en posiciones de ascenso. Ese es el único objetivo, el único resultado: volver al triunfo.
Por eso, este domingo cuando visite Guemes en Santiago del Estero desde las 16, lo único que servirá para el Verdinegro será un triunfo y por varias razones. Hoy, afuera del Reducido que es el primer gran objetivo, San Martín sabe que no puede perder más puntos mirando hacia arriba. Está a tres unidades de la última vacante en el Reducido, con el partido pendiente ante Chicago. Pero mirando hacia abajo, está a solo 4 puntos de su anfitrión, Guemes, que está en descenso. Por eso es clave ganar los tres puntos de este domingo, por el sentido ascendente y descendente que tienen.
En los nombres, la caída ante Chacarita sirvió para reacomodar cosas y es probable que se den los regresos de federico Murillo y de Sebastián Jauerna entre los titulares. Además, viajó el delantero Luciano Ferreyra, una de las caras nuevas en el Verdinegro. El resto, no se toca casi porque Schiapparelli vuelve a confiar. Con Díaz Robles en el arco; Murillo, Machio, Cocca y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el medio; Rossi y Funez en el ataque.
Guemes viene de tres derrotas consecutivas y Pablo Guiñazú no le puede encontrar la vuelta al Gaucho para sacarlo del fondo. San Martín tiene que aprovechar todos esos condicionantes en el local. Para el Verdinegro, solo sirver una victoria para poder encontrar el rumbo definitivo en la Primera Nacional. Cualquier otra cosa, serán solamente más interrrogantes.