San Martín sumó a Nicolás Paz y completó el cupo de tres incorporaciones para la Primera Nacional

El Verdinegro abrochó su tercera incorporación mientras prepara el partido del domingo en Santiago del Estero.

Oficial. Andrés Nicolás Paz es refuerzo del Atlético San Martín para la seguna parte de la temporada.

El defensor Andrés Nicolás Paz dejó de pertenecer a Unión de Santa Fe y se incorporó formalmente a San Martín de San Juan en la Primera Nacional. Con esta incorporación, el Verdinegro completó sus incorporaciones de cara a la segunda rueda del torneo.

Ante la falta de minutos y rodaje bajo la conducción de Leonardo Madelón, el futbolista de 23 años decidió rescindir de forma anticipada su contrato (el cual vencía originalmente en diciembre) para unirse al club sanjuanino con el pase en su poder.

Andrés Nicolás Paz es defensor central o lateral derecho. Tiene 23 años (nacido el 16 de octubre de 2002 en La Banda, Santiago del Estero). Su trayectoria fue desarrollada en el Tatengue: Realizó las divisiones inferiores en el club y llegó a disputar más de 75 partidos oficiales en la primera división desde su debut en 2022.

Tras firmar su desvinculación de común acuerdo con la dirigencia santafesina, viajó para sumarse como nuevo refuerzo del "Verdinegro" de cara a la segunda rueda del torneo de ascenso.