San Martín ya tiene árbitro para el reinicio contra Chacarita Juniors

Se termina el breve receso para el Atlético San Martín en la Primera Nacional y apuntando al inicio de la segunda rueda que será contra Chacarita Juniors, se confirmó que el árbitro Daniel Zamora será el juez principal. El partido correspondiente a la fecha 19 de la Zona B, irá el domingo desde las 16 en el estadio Hilario Sánchez.
Daniel Zamora ya dirigió al Verdinegro en esta temporada y fue por la octava fecha, el pasado 3 de abril, cuando San Martín empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en Salta.
En San Martín, las dos semanas de trabajo sirvieron para recuperar los tocados que venían con molestias y el entrenador Alejandro Schiapparelli empieza a definir la probable formación que recibirá a Chacarita, sabiendo que el lateral Federico Murillo llegó al límite de las 5 amarillas y será baja. Facundo Nadalín es su reemplazo natural y podría ser el único cambio en la formación Verdinegra.
Las prácticas de jueves y viernes serán las decisivas para el cuerpo técnico pero los probables nombres irían con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Marchio, Cocca y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el medio y la dupla Rossi-Funez en el ataque.
15.30: Defensores de Belgrano vs Morón // Yamil Possi
15.30: Almirante Brown vs Los Andes // Bruno Amiconi
16: Ciudad de Bolívar vs Godoy Cruz // Javier Delbarba
Domingo 5 de julio
15: Deportivo Madryn vs Colón // Gastón Monson Brizuela
15: Estudiantes vs Racing de Córdoba // Gonzalo Pereira
15.30: Ferro vs San Telmo // Pablo Giménez
15.30: Chaco For Ever vs Acassuso // Maximiliano Macheroni
16: Mitre (SdE) vs All Boys // Maximiliano Manduca
16.30: Central Norte vs San Miguel // Fabrizio Llobet
Fecha 19 - Zona B
Sábado 4 de julio
15: Colegiales vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Franco Acita
15.30: Chicago vs Atlético Güemes (SdE) // Bryan Ferreyra
15.30: Almagro vs Atlético Rafaela // Gabriel Gutiérrez
15.30: Temperley vs Tristán Suárez // Álvaro Carranza
18: Quilmes vs Atlanta // Juan Pafundi
Domingo 5 de julio
15.30: Patronato vs San Martín (Tucumán) // Adrián Franklin
16: Midland vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Felipe Viola
16: San Martín (San Juan) vs Chacarita // Daniel Zamora
16.30: Deportivo Maipú vs Agropecuario // Lucas Cavallero