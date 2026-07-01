    • 1 de julio de 2026 - 18:03

    San Martín ya tiene árbitro para el reinicio contra Chacarita Juniors

    El Verdinegro será dirigido por Daniel Zamora este domingo desde las 16 cuando reciba al Funebrero en Concepción.

    Preparación. San Martín tuvo dos semanas más que productivas para poder encarar la segunda rueda de la Primera Nacional.

    Preparación. San Martín tuvo dos semanas más que productivas para poder encarar la segunda rueda de la Primera Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    Se termina el breve receso para el Atlético San Martín en la Primera Nacional y apuntando al inicio de la segunda rueda que será contra Chacarita Juniors, se confirmó que el árbitro Daniel Zamora será el juez principal. El partido correspondiente a la fecha 19 de la Zona B, irá el domingo desde las 16 en el estadio Hilario Sánchez.

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    Daniel Zamora ya dirigió al Verdinegro en esta temporada y fue por la octava fecha, el pasado 3 de abril, cuando San Martín empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en Salta.

    En San Martín, las dos semanas de trabajo sirvieron para recuperar los tocados que venían con molestias y el entrenador Alejandro Schiapparelli empieza a definir la probable formación que recibirá a Chacarita, sabiendo que el lateral Federico Murillo llegó al límite de las 5 amarillas y será baja. Facundo Nadalín es su reemplazo natural y podría ser el único cambio en la formación Verdinegra.

    Las prácticas de jueves y viernes serán las decisivas para el cuerpo técnico pero los probables nombres irían con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Marchio, Cocca y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el medio y la dupla Rossi-Funez en el ataque.

    LOS ARBITROS

    Fecha 19 - Zona A

    Sábado 4 de julio

    15.30: Defensores de Belgrano vs Morón // Yamil Possi

    15.30: Almirante Brown vs Los Andes // Bruno Amiconi

    16: Ciudad de Bolívar vs Godoy Cruz // Javier Delbarba

    Domingo 5 de julio

    15: Deportivo Madryn vs Colón // Gastón Monson Brizuela

    15: Estudiantes vs Racing de Córdoba // Gonzalo Pereira

    15.30: Ferro vs San Telmo // Pablo Giménez

    15.30: Chaco For Ever vs Acassuso // Maximiliano Macheroni

    16: Mitre (SdE) vs All Boys // Maximiliano Manduca

    16.30: Central Norte vs San Miguel // Fabrizio Llobet

    Fecha 19 - Zona B

    Sábado 4 de julio

    15: Colegiales vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Franco Acita

    15.30: Chicago vs Atlético Güemes (SdE) // Bryan Ferreyra

    15.30: Almagro vs Atlético Rafaela // Gabriel Gutiérrez

    15.30: Temperley vs Tristán Suárez // Álvaro Carranza

    18: Quilmes vs Atlanta // Juan Pafundi

    Domingo 5 de julio

    15.30: Patronato vs San Martín (Tucumán) // Adrián Franklin

    16: Midland vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Felipe Viola

    16: San Martín (San Juan) vs Chacarita // Daniel Zamora

    16.30: Deportivo Maipú vs Agropecuario // Lucas Cavallero

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