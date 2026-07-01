San Martín ya tiene árbitro para el reinicio contra Chacarita Juniors

El Verdinegro será dirigido por Daniel Zamora este domingo desde las 16 cuando reciba al Funebrero en Concepción.

Preparación. San Martín tuvo dos semanas más que productivas para poder encarar la segunda rueda de la Primera Nacional.

Se termina el breve receso para el Atlético San Martín en la Primera Nacional y apuntando al inicio de la segunda rueda que será contra Chacarita Juniors, se confirmó que el árbitro Daniel Zamora será el juez principal. El partido correspondiente a la fecha 19 de la Zona B, irá el domingo desde las 16 en el estadio Hilario Sánchez.

Daniel Zamora ya dirigió al Verdinegro en esta temporada y fue por la octava fecha, el pasado 3 de abril, cuando San Martín empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en Salta.

En San Martín, las dos semanas de trabajo sirvieron para recuperar los tocados que venían con molestias y el entrenador Alejandro Schiapparelli empieza a definir la probable formación que recibirá a Chacarita, sabiendo que el lateral Federico Murillo llegó al límite de las 5 amarillas y será baja. Facundo Nadalín es su reemplazo natural y podría ser el único cambio en la formación Verdinegra.

Las prácticas de jueves y viernes serán las decisivas para el cuerpo técnico pero los probables nombres irían con Díaz Robles en el arco; Nadalín, Marchio, Cocca y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el medio y la dupla Rossi-Funez en el ataque.

LOS ARBITROS Fecha 19 - Zona A Sábado 4 de julio