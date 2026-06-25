Interna de barras de San Martín: detuvieron a dos hermanos acusados de balear a un mujer en el Barrio Cabot

Dos hermanos fueron detenidos este jueves en un operativo realizado en el departamento Albardón, acusados de haber participado en un violento ataque a balazos contra una mujer y del intento de incendio de una vivienda en el B° Cabot, en Capital, que se presume tiene vinculación con la interna de barras de San Martín.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División UFI Genérica en un domicilio del Loteo Altos de Albardón, donde los investigadores localizaron a los sospechosos, quienes, según la pesquisa, permanecían ocultos tras el hecho.

Los detenidos fueron identificados como A. Chave, de 30 años, y M. Chave, de 28, ambos con domicilio en el barrio Costa Canal II, en Capital. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron el teléfono celular de uno de ellos, elemento que será incorporado a la investigación.

Los dos quedaron alojados en la Comisaría 18ª y permanecerán a disposición de la Justicia hasta la audiencia de formalización.

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió el pasado domingo 21 de junio, alrededor de las 20 horas, en el barrio Cabot . En medio de una gresca, varias personas que se movilizaban en un Ford Fiesta blanco efectuaron múltiples disparos contra una vivienda.

Como consecuencia del ataque, una mujer de apellido Hidalgo, pareja de un hombre conocido con el alias de "Chorico", señalado por los investigadores como referente de una parcialidad de la hinchada de San Martín, recibió tres impactos de bala.

Siempre según la pesquisa, tras los disparos los agresores arrojaron una bomba molotov contra la vivienda de la familia González-Hidalgo con la presunta intención de incendiarla.

Las tareas investigativas permitieron identificar como presuntos autores a los dos hermanos detenidos, además de una mujer de 26 años y otro hombre de 32, quienes continúan siendo investigados. Según la hipótesis de la Fiscalía, tras el ataque abandonaron sus domicilios y se refugiaron en la vivienda allanada en Albardón, donde finalmente fueron capturados.