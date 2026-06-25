El fiscal pidió un informe patrimonial completo de Adorni antes de exigir explicaciones por su fortuna

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del funcionario y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti , antes de definir si corresponde exigirles una justificación formal sobre el origen de sus bienes.

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El pedido fue dirigido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) y apunta a reconstruir de manera detallada el patrimonio del matrimonio desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad .

Según la presentación judicial, el objetivo es determinar si existe algún desbalance patrimonial que no pueda ser explicado por los ingresos declarados. Recién una vez concluido ese análisis, el fiscal evaluará la posibilidad de avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial.

Qué busca la Justicia sobre el patrimonio de los Adorni

La DAFI deberá examinar de forma integral los ingresos, bienes, inversiones, disponibilidades, créditos, deudas y gastos de Adorni y su entorno familiar. Además, tendrá que identificar posibles inconsistencias y diferenciar aquellas operaciones que cuenten con respaldo documental de las que requieran explicaciones adicionales.

Entre los puntos más relevantes del requerimiento figura la reconstrucción anual de la evolución patrimonial de cada integrante del grupo familiar, detallando la composición de bienes y obligaciones al inicio y al cierre de cada período analizado.

También se ordenó identificar todas las fuentes de ingresos acreditadas y distinguirlas de transferencias entre cuentas propias, movimientos internos, rescates de inversiones, ventas de activos, préstamos o conversiones de moneda. Las acreditaciones cuyo origen no pueda determinarse deberán ser expuestas por separado.

Otro aspecto clave será la reconstrucción de todas las entradas y salidas de dinero registradas durante el período investigado. El informe deberá contemplar compras de bienes, gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o moneda extranjera y cancelaciones de deudas.

Las declaraciones juradas de Adorni, en la mira

La Justicia también pidió comparar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni y las eventuales rectificaciones realizadas posteriormente. El objetivo es detectar cambios en la valuación de activos y pasivos, verificar el origen de esas modificaciones y determinar si coinciden con el resto de la documentación incorporada al expediente.

Uno de los puntos más sensibles de la causa es el análisis de las operaciones con criptoactivos. La DAFI deberá reconstruir movimientos de depósitos, retiros, compras, ventas, transferencias y permutas vinculadas con billeteras virtuales y plataformas de inversión.

La revisión incluye los supuestos 200.000 dólares que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin, una cuestión que, según trascendió, motivó nuevas medidas de prueba y demoró la elaboración del informe técnico.

Además, el organismo deberá revisar la incorporación de bienes, las formas de financiamiento utilizadas y la capacidad económica de quienes hayan otorgado préstamos o participado en operaciones financieras relevantes.

Como conclusión, la DAFI tendrá que elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada que permita contrastar los ingresos acreditados con los bienes adquiridos, los gastos realizados y las deudas canceladas. Ese análisis será determinante para establecer si existen movimientos patrimoniales incompatibles con los recursos declarados y si corresponde avanzar con nuevas medidas en la causa.