No hubo quórum en el Senado y se levantó la sesión: buscaban la interpelación de Adorni

Esperaban para ser debatidos los pliegos de cancillería, jueces y el proyecto de Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.

No hubo quórum en el Senado y se levantó la sesión.Agencia NA (DANIEL VIDES)

El Senado no sesionará este jueves por falta de quórum. Se iba a tratar un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión y que el oficialismo, representando allí por la jefa de bloque, Patricia Bullrich, iba a buscar frenar.

El próximo martes 1 de julio LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Adorni. Hay uno del bloque peronista y otro del PRO, que presentó ayer el jefe de la bancada, Martín Goerling.