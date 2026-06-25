    • 25 de junio de 2026 - 12:20

    No hubo quórum en el Senado y se levantó la sesión: buscaban la interpelación de Adorni

    Esperaban para ser debatidos los pliegos de cancillería, jueces y el proyecto de Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.

    No hubo quórum en el Senado y se levantó la sesión.Agencia NA (DANIEL VIDES)

    No hubo quórum en el Senado y se levantó la sesión.Agencia NA (DANIEL VIDES)

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El Senado no sesionará este jueves por falta de quórum. Se iba a tratar un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión y que el oficialismo, representando allí por la jefa de bloque, Patricia Bullrich, iba a buscar frenar.

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    El próximo martes 1 de julio LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Adorni. Hay uno del bloque peronista y otro del PRO, que presentó ayer el jefe de la bancada, Martín Goerling.

    De esta manera, el oficialismo no logra asomar la cabeza en la Cámara alta con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ése tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política.

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