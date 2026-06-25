    • 25 de junio de 2026 - 11:52

    Esteban Bullrich presentó su renuncia al PRO y criticó "la protección brindada a Adorni"

    El exministro de Educación se apartó del partido fundado por Mauricio Macri y apuntó contra el jefe de Gabinete.

    Esteban Bullrich.

    Esteban Bullrich.

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    Esteban Bullrich volvió a sacudir el tablero político con una decisión que profundiza las tensiones dentro de la oposición: presentó su renuncia al PRO y, al mismo tiempo, lanzó fuertes cuestionamientos contra la conducción del espacio y contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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    La salida del exsenador se produce en un contexto de creciente malestar interno y discusiones por el rumbo del partido fundado por Mauricio Macri. Según trascendió, Bullrich formalizó su alejamiento en las últimas horas y acompañó la decisión con críticas hacia lo que considera una “protección política” hacia Adorni en medio de las denuncias y observaciones sobre su situación patrimonial.

    En ese marco, el exfuncionario nacional endureció su postura y apuntó directamente contra la cúpula política que rodea al funcionario cuestionado, a quien ya había señalado en otras oportunidades por presuntas irregularidades y falta de transparencia.

    La decisión de Bullrich agrega un nuevo capítulo a la interna opositora, en un escenario atravesado por reproches cruzados, tensiones públicas y la discusión sobre la ética en la función pública, que vuelve a quedar en el centro del debate político.

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