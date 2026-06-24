    • 24 de junio de 2026 - 21:28

    Vecinos de Santa Lucía denuncian presuntos casos de envenenamiento de mascotas

    Vecinos denunciaron en la Policía Ecológica la aparición de varios gatos con signos compatibles con intoxicación. Piden extremar los cuidados.

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    Vecinos de Santa Lucía manifestaron su preocupación por una serie de presuntos casos de envenenamiento de mascotas registrados en las inmediaciones de calle Córdoba, entre Balaguer y José María del Carril, frente a una plazoleta del departamento.

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    Según denunciaron a través de las redes sociales, en el último tiempo aparecieron varios animales, principalmente gatos, con síntomas que serían compatibles con intoxicación. De acuerdo con el relato de los habitantes de la zona, algunos de esos animales murieron pese a los intentos de asistencia realizados por sus dueños.

    La situación generó alarma entre las familias del barrio, que aseguran que los episodios se han repetido en distintas oportunidades y temen que puedan seguir registrándose nuevos casos.

    Ante este panorama, los vecinos solicitaron a quienes tienen mascotas que refuercen las medidas de cuidado, evitando que los animales circulen solos por la vía pública y prestando atención a posibles alimentos o sustancias sospechosas que puedan encontrarse en la zona.

    Además, hicieron un llamado a organizaciones proteccionistas y asociaciones dedicadas al bienestar animal para visibilizar la problemática y colaborar en la prevención de nuevos hechos.

    Según indicaron, la situación fue denunciada ante la Policía Ecológica. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no han tenido novedades sobre avances en la investigación.

    Por esa razón, impulsan una campaña de difusión para alertar a otros vecinos del sector y promover mayores cuidados para proteger a perros y gatos que viven en el área.

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