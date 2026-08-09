Papa en Argentina: agencias sanjuaninas preparan paquetes de viaje con buenas expectativas

Desde la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes y Turismo dijeron que habrá diferentes opciones y facilidades de pago.

Las agencias locales ya organizan paquetes de viajes para participar de la visita del Papa a la Argentina.

Ante la confirmación de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, el sector turístico local se prepara para una movilización masiva. Las agencias de viaje de San Juan ya trabajan en el diseño de paquetes hacia Buenos Aires y Córdoba, dos de los destinos de la gira papal.

Ariel Giménez Badcur, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Juan y propietario de Turismo Bacur, destacó la trascendencia del evento: "La visita de Papa es un acontecimiento muy importante que no sólo va a congregar a los argentinos, sino también a gente de países vecinos. Le va a venir sumamente bien al país por la cantidad de gente que va a movilizar".

Las opciones que se preparan para ver al Papa El turismo religioso mantiene una gran convocatoria en la provincia. En este contexto, Gimenéz Bacur dijo que las empresas locales ya coordinan transporte y hospedaje para definir las tarifas finales en los próximos días. Las alternativas incluirán:

Salidas grupales en colectivo (con alojamiento): incluyen transporte, 1 o 2 noches de hotel y actividades complementarias, como excursiones al santuario del Cura Brochero en Córdoba.

incluyen transporte, 1 o 2 noches de hotel y actividades complementarias, como excursiones al santuario del Cura Brochero en Córdoba. Viajes grupales "por el día": pensados para asistir al evento y regresar inmediatamente, reduciendo costos al prescindir de hotelería.

pensados para asistir al evento y regresar inmediatamente, reduciendo costos al prescindir de hotelería. Paquetes individuales: promociones personalizadas en colectivo de línea con estadía en Buenos Aires o Córdoba. Todas las opciones contarán con diversos medios de pago y facilidades de financiación.

Recomendaciones para evitar fraudes Desde la entidad que agrupa a las agencias formularon un llamado a la precaución al momento de contratar. Se aconseja acudir a prestadores habilitados y de trayectoria reconocida, evitando ofertas dudosas en redes sociales o coordinadas por particulares desconocidos.