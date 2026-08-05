La última visita de un Papa a la Argentina: el histórico recorrido de Juan Pablo II que movilizó a millones

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre volverá a escribir una página histórica para la Iglesia Católica. Cuando el Sumo Pontífice llegue al país habrán pasado 39 años desde la última visita papal, protagonizada por Juan Pablo II en abril de 1987, en una gira que reunió a millones de fieles y dejó imágenes imborrables.

En conferencia de prensa, el Gobierno dio detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina

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El entonces Papa polaco, Karol Wojtya, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery el 6 de abril de 1987. Apenas descendió del avión, besó el suelo argentino, un gesto que marcó el inicio de una intensa visita pastoral de seis días durante la cual recorrió la Ciudad de Buenos Aires y diez provincias, además de pronunciar 26 discursos.

Aquella fue la segunda vez que Juan Pablo II estuvo en la Argentina . Su primera visita había ocurrido cinco años antes, en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas. Permaneció apenas 30 horas en el país, en un viaje relámpago destinado a llevar un mensaje de paz antes del desenlace del conflicto. Dos días después de su partida se firmó la rendición argentina.

La gira de 1987, en cambio, tuvo un carácter plenamente pastoral y se desarrolló en un contexto de recuperación democrática, con Raúl Alfonsín como presidente.

Tras reunirse con Alfonsín en la Casa Rosada y saludar desde el histórico balcón a una multitud reunida en Plaza de Mayo, Juan Pablo II emprendió un extenso recorrido por el país. Visitó Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario, antes de regresar a Buenos Aires para cerrar su visita.

Durante su estadía encabezó misas multitudinarias y encuentros con trabajadores, empresarios, jóvenes, representantes de otras religiones, científicos y referentes de la cultura argentina.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en Córdoba, donde, en medio del debate por la Ley de Divorcio, pronunció una homilía centrada en la defensa del matrimonio y la familia, tema que ocupaba un lugar central en la agenda pública de aquellos años.

Juan Pablo II en la avenida 9 de Julio.

El momento culminante de la visita llegó el 12 de abril de 1987, Domingo de Ramos, cuando cerca de un millón de personas colmaron la Avenida 9 de Julio para participar de la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud.

Fue un hecho histórico: por primera vez un Papa celebró la misa de Ramos fuera del Vaticano. Durante la ceremonia estuvo presente el presidente Raúl Alfonsín y se utilizó la imagen original de la Virgen de Luján, trasladada especialmente para la celebración.

Ese mismo día, Juan Pablo II inauguró la nueva sede de la Conferencia Episcopal Argentina y luego encabezó un encuentro con representantes de la ciencia y la cultura en el Teatro Colón, antes de partir hacia Roma desde el aeropuerto de Ezeiza.

El regreso de un Papa, casi cuatro décadas después

La visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, pondrá fin a casi cuatro décadas sin la presencia de un Pontífice en la Argentina. El nuevo Papa recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba, en una gira que volverá a colocar al país en el centro de la atención de la Iglesia Católica y que promete convocar a cientos de miles de fieles, como ocurrió en 1987.