Una investigadora de la UNSJ será la primera mujer argentina en ingresar a una comunidad indígena, en México

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) suma un hito histórico a nivel internacional. La docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Mónica Chacoma, fue invitada a participar de un encuentro internacional que se desarrollará entre el 13 y el 20 de agosto en la comunidad indígena de Cherán, ubicada en el estado de Michoacán, México.

Esta convocatoria la convertirá en la primera mujer argentina en ingresar a dicha comunidad para compartir experiencias académicas y territoriales vinculadas con los pueblos originarios de América Latina.

La noticia genera una profunda repercusión en el ámbito académico local, destacando el rol de la universidad pública en la construcción de puentes internacionales y la revalorización de los saberes comunitarios.

Desde la conducción de la FACSO resaltaron la relevancia institucional de esta distinción. La vicedecana de la unidad académica, María del Carmen Zorrilla, subrayó que no se trata de una participación convencional.

"Es un reconocimiento muy importante al trabajo que viene desarrollando la profesora Mónica Chacoma en torno a estudios sobre pedagogías, pueblos originarios y diálogos interculturales. No es una simple invitación a un evento académico, sino que la convocan especialmente para compartir experiencias, construir conocimiento colectivo y también vínculos internacionales entre universidades y comunidades", afirmó Zorrilla.

En la misma línea, la Vicedecana puso el foco en el valor social de la ciencia y la educación pública en la coyuntura actual: "En estos tiempos en que nuestras universidades públicas han sido puestas en cuestión, reconocimientos como estos demuestran que nuestros docentes investigan, generan conocimiento, construyen puentes entre países y representan a la Argentina con calidad académica", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Posgrado de la facultad, Daniel Gimeno, expresó las felicitaciones de toda la comunidad académica y adelantó que las vivencias del viaje serán replicadas y compartidas en las distintas líneas de investigación de la institución.

Cherán: un modelo de autogobierno y resistencia

El destino de la investigadora sanjuanina no es menor. Cherán es una comunidad indígena de Michoacán ampliamente reconocida a nivel internacional por su histórico modelo de autogobierno, la defensa soberana de su territorio y sus recursos naturales frente a la tala ilegal y el crimen organizado, y por consolidar sistemas propios de educación, salud y justicia.

Debido a sus estrictos protocolos comunitarios de seguridad y autonomía, el acceso a la localidad está restringido y solo es posible mediante una autorización especial otorgada por la propia asamblea, lo que agiganta el valor de la invitación cursada a la académica argentina.

Según explicó la propia Chacoma, la vinculación surgió a partir del recorrido de sus investigaciones previas junto a la UNSJ y diversas organizaciones indígenas. "La comunidad de Cherán fue una de las primeras propuestas que abrazó y dijo: 'Necesitamos que desde Argentina nos cuenten cómo trabajan los pueblos originarios y la universidad también', porque siempre hacemos un trabajo intercultural", relató.

Pedagogías de resistencia y saberes federales

Durante su estadía en tierras mexicanas, la investigadora sanjuanina presentará una propuesta central enfocada en contrastar las pedagogías hegemónicas discursivas con las pedagogías narrativas ancestrales de resistencia, buscando propiciar una reflexión profunda sobre los procesos de memoria y desmemoria que atraviesan los pueblos originarios latinoamericanos.

Para llevar adelante este intercambio, Chacoma no solo representará el trabajo académico de San Juan, sino que trasladará las experiencias construidas de manera conjunta con comunidades originarias de Tucumán, Neuquén, Jujuy, Salta y Buenos Aires, visibilizando las diversas formas de organización territorial y resistencia cultural de la región.

Lejos de asumir el logro como un hito individual, la investigadora remarcó su dimensión colectiva: "Nunca miro estas conquistas a nivel personal, sino que son colectivas: de mi universidad, de mi comunidad y de mi país, Argentina. Visitar Cherán, que abra sus puertas, es muy significativo", concluyó.

Fuente: UNSJ