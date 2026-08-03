El Observatorio Félix Aguilar implementará una innovadora iluminación para proteger el cielo y potenciar la astronomía

San Juan dará un paso inédito en la protección de sus cielos nocturnos y potenciar la astronomía con la implementación de un sistema de I luminación Espectral , una tecnología especialmente diseñada para reducir la contaminación lumínica. El primer lugar donde se aplicará será el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) , en Chimbas.

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La iniciativa será presentada oficialmente este martes 4 de agosto , cuando la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) firmen un acta complementaria en el Rectorado. El convenio fue aprobado la semana pasada por el Consejo Directivo de la Facultad.

El director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Marcelo Segura , explicó que el proyecto busca mejorar las condiciones del cielo para las observaciones astronómicas nocturnas mediante un sistema de iluminación que minimiza la dispersión de la luz hacia el cielo.

A diferencia de las actuales luminarias LED de luz blanca, la Iluminación Espectral utiliza una tecnología LED de banda angosta o grado astronómico , que concentra la emisión lumínica en la zona del espectro rojo.

En términos simples, esto significa que la luz se propaga mucho menos hacia el cielo. Mientras las luminarias LED convencionales emiten una importante cantidad de radiación en el espectro azul, que se dispersa fácilmente en la atmósfera y genera el conocido resplandor urbano, las nuevas luminarias reducen significativamente ese efecto.

Visualmente, esta iluminación presenta un tono rojizo o anaranjado, similar a las antiguas lámparas de vapor de sodio que durante años iluminaron las calles de San Juan, pero con la eficiencia energética y las ventajas tecnológicas de la iluminación LED moderna.

El resultado es un mejor servicio de iluminación para las personas y, al mismo tiempo, un cielo mucho más oscuro y apto para la investigación científica.

Un proyecto en tres etapas

La colocación de estas luminarias en el OAFA será la primera fase del plan. Luego, el proyecto avanzará hacia el cruce de Pampa El Leoncito, en la intersección entre el camino de acceso al Parque Nacional El Leoncito y la Ruta Nacional 149, que conduce hacia Uspallata. Allí también se instalará Iluminación Espectral para incrementar la seguridad vial sin perjudicar las observaciones astronómicas.

Actualmente esa zona cuenta con pocas luminarias precisamente para evitar la contaminación lumínica. La nueva tecnología permitirá mejorar la iluminación disponible sin afectar la calidad del cielo.

La tercera etapa contempla llevar este sistema a Barreal, con el objetivo de convertir a la localidad en un verdadero "santuario de iluminación", una categoría que permitiría acceder a programas de financiamiento internacional destinados a proteger la calidad de los cielos para la actividad astronómica.

Según explicó Segura, la intención también es atraer inversiones extranjeras y consolidar a Barreal como uno de los principales destinos de turismo astronómico del país.

Un estudio de años respaldó la decisión

La Facultad de Ciencias Exactas aportó al convenio un estudio desarrollado durante varios años en el que se realizaron mediciones sobre el impacto de la contaminación lumínica en la zona de Pampa El Leoncito.

La investigación concluyó que el crecimiento de la iluminación LED blanca fría en distintas ciudades cercanas incrementó considerablemente el brillo artificial del cielo, afectando las condiciones ideales para la observación astronómica.

Con esos datos, el EPRE financiará las etapas piloto del proyecto, que podrían marcar el inicio de un cambio en el modelo de iluminación de las zonas vinculadas a la actividad científica y al turismo astronómico de San Juan.

Si la experiencia resulta exitosa, la provincia podría convertirse en la primera del país en aplicar de manera sistemática un sistema de iluminación LED de grado astronómico para proteger uno de sus recursos naturales más valiosos: la calidad de sus cielos nocturnos.

Según adelantó Segura a DIARIO DE CUYO, esta prueba piloto de Iluminación Espectral comenzará en un plazo de no más de 40 días.