    • 3 de agosto de 2026 - 12:59

    Marcelo Ligorria quedó provisoriamente al frente de Bomberos de San Juan tras la tragedia aérea

    El comisario general asumirá temporalmente la conducción del cuerpo hasta que se designe a su nuevo titular. Reemplazará de manera interina a Rubén Castro, fallecido junto al segundo jefe Jorge Carbajal en el accidente de Valle Fértil.

    Marcelo Ligorria conducirá provisoriamente el Departamento Bomberos mientras se define al nuevo titular.

    Marcelo Ligorria conducirá provisoriamente el Departamento Bomberos mientras se define al nuevo titular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan designó al comisario general Marcelo Andrés Ligorria como jefe provisorio del Departamento Bomberos, en el marco de la reorganización interna dispuesta después de la tragedia aérea del 29 de julio.

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    La decisión fue confirmada por el jefe de la fuerza provincial, Marcelo Álvarez, y busca garantizar la continuidad operativa de una de las áreas más afectadas por el accidente. Ligorria permanecerá en el cargo hasta que se defina quién asumirá formalmente la conducción de Bomberos.

    La dependencia había quedado sin sus máximas autoridades tras las muertes del comisario general Rubén Castro, quien se desempeñaba como jefe, y del comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe del cuerpo. Ambos viajaban en el helicóptero que cayó en una zona de difícil acceso de Valle Fértil.

    Hasta esta designación, Ligorria estaba al frente del Departamento Operaciones D-3, encargado de coordinar operativos preventivos, dispositivos de seguridad y despliegues especiales durante eventos masivos, celebraciones provinciales y jornadas electorales.

    El nombramiento forma parte de los primeros movimientos para reorganizar la estructura policial luego del siniestro, que dejó siete víctimas fatales. Además de Castro y Carbajal, murieron el subjefe de la Policía, Marcelo Germán Videla; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas federales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

    Por el momento, todavía no fue definido quién reemplazará a Videla en la subjefatura de la Policía de San Juan. Mientras avanzan esas decisiones, Ligorria tendrá la responsabilidad de sostener el funcionamiento del cuerpo de Bomberos durante la transición institucional.

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