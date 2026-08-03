Rawson lanza el Primer Paseo RAWTEX con una edición especial por el Día del Niño

Con el objetivo de fomentar el desarrollo emprendedor y la dinamización de los sectores productivos locales, el municipio de Rawson anunció el lanzamiento oficial del primer Paseo RAWTEX , una propuesta que tiene como objetivo general reactivar el comercio local. El debut incluye una edición especial por el Día del Niño.

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Esta propuesta en Rawson nace con el objetivo primordial de constituirse como una plataforma integral de comercialización, visibilización y fortalecimiento para emprendedores, artesanos y, de manera muy especial, los estudiantes avanzados de la emblemática Escuela de Oficios RAWTEX.

El debut de esta feria comunitaria coincidirá con un evento festivo de alto impacto social: una edición especial ideada integralmente para agasajar a las infancias. La jornada inaugural está programada para el próximo sábado 8 de agosto, en el horario de 14,30 a 18,30 , teniendo como escenario las amplias e históricas instalaciones del Ex Camping FOECYT, predio estratégicamente situado en la confluencia de la Calle Doctor Ortega y Calle San Miguel.

Durante la tarde del sábado 8 de agosto, los asistentes podrán recorrer una variada oferta de stands comerciales y artesanales. En estos puestos, los emprendedores de la comuna expondrán creaciones originales que abarcan desde artesanías tradicionales hasta manufacturas de diseño independiente. Un rol central lo ocuparán los alumnos y egresados de la Escuela de Oficios RAWTEX, quienes exhibirán e introducirán al mercado productos textiles y utilitarios confeccionados durante su proceso formativo, ratificando la calidad técnica e industrial alcanzada en las aulas.

En línea con las tendencias globales de sostenibilidad y consumo responsable, el paseo integrará un innovador Espacio de Moda Circular . Este sector estará orientado a concientizar sobre el impacto ambiental de la industria textil, promoviendo la reutilización, el suprareciclaje (upcycling) y la adquisición de prendas en excelente estado, abriendo un abanico de consumo consciente y accesible para todas las familias.

El trayecto no sólo ofrecerá alternativas de compra, sino que estará acompañado por un nutrido programa de entretenimientos. A lo largo de la jornada se desplegarán espectáculos artísticos en vivo, presentaciones de prestigiosas academias de danza locales que mostrarán el talento de los jóvenes del departamento, y continuos sorteos con importantes premios aportados por los propios expositores.

Servicios comunitarios en el paseo de Rawson

Dado el carácter festivo por la celebración del Día del Niño, las infancias ocuparán un lugar protagónico en la programación. Entre las principales novedades de la jornada destaca un servicio solidario de peluquería y corte de pelo totalmente gratuito para niños, llevado adelante por profesionales y colaboradores del departamento.

A la par, el predio contará con estaciones de juegos infantiles, inflables, actividades recreativas dinámicas y talleres participativos al aire libre. La meta municipal es estructurar un ambiente integral de esparcimiento seguro donde adultos y niños compartan una experiencia comunitaria enriquecedora.

Convocatoria abierta para emprendedores

Pensando en garantizar la máxima asistencia y accesibilidad desde distintos puntos geográficos de San Juan, desde la comuna destacaron la excelente conectividad del predio a través del sistema de transporte público Red Tulum. Las líneas 204, 209 y 242 cuentan con paradas inmediatas en el perímetro del Ex Camping FOECYT, facilitando la llegada ágil y económica de los vecinos de distintas comunas.

Asimismo, las autoridades informaron que la convocatoria para ser parte de los expositores de esta primera edición continúa habilitada. Los emprendedores, diseñadores y artesanos interesados en sumarse pueden realizar el trámite de inscripción presencial de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, en la oficina institucional de RAWTEX. La misma funciona en el primer piso del Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América, ubicado en Boulevard Sarmiento 524, justo frente a la Plaza Villa Krause.

Con esta propuesta de entrada libre y gratuita, el Municipio de Rawson sienta las bases de un nuevo espacio itinerante de economía social que promete consolidarse en el calendario cultural y productivo regional, articulando el aprendizaje de oficios, el trabajo independiente y el bienestar de la comunidad.