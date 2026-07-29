    • 29 de julio de 2026 - 11:09

    Un apostador de Rawson ganó más de $25 millones en la Quiniela de San Juan

    El ticket ganador fue vendido en la Sub Agencia 163.

    Bolillas.-
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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un apostador se quedó con un premio millonario tras acertar en la Quiniela MAX, en el sorteo nocturno realizado el martes 28 de julio de 2026. El ganador se llevó un pozo de $25.500.000 y el ticket había sido adquirido en Rawson.

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    Según informó la Caja de Acción Social de San Juan, el premio corresponde al sorteo nocturno N° 13.982 de la Quiniela MAX. La jugada ganadora fue comercializada en la Sub Agencia 163, ubicada en el departamento Rawson.

    Desde el organismo provincial recordaron que el ganador debe presentar el ticket correspondiente para iniciar el trámite de cobro del premio, respetando los plazos establecidos.

    Además, indicaron que el sorteo tiene una fecha de prescripción fijada para el 7 de agosto de 2026, por lo que los apostadores deben conservar sus comprobantes y verificar sus resultados.

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