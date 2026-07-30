Mimos, desayunos y abrigo: la incansable colecta de Fundame para acompañar a los chicos con cáncer

En los pasillos de la salud, donde las rutinas médicas suelen volverse frías y agotadoras, existen pequeños oasis de contención que cambian el día a día de un paciente. En San Juan, Fundame (Fundación María Echenique) representa exactamente eso para decenas de niños y adolescentes en tratamiento oncológico , así como para sus familias.

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Cada mañana, en su anexo ubicado dentro del predio del Hospital Rawson , los voluntarios de la institución esperan a los más pequeños para compartir un desayuno cálido, brindarles contención emocional y ofrecerles un espacio de entretenimiento mientras atraviesan momentos de alta complejidad. Sin embargo, para sostener este abrazo diario y mantener encendida la red de solidaridad, la fundación necesita del aporte de todos.

Por este motivo, Fundame renovó su llamado a la comunidad sanjuanina e hizo público un pedido especial de colaboración para reunir insumos de alimentación e higiene personal.

El listado de necesidades combina elementos pensados tanto para el entretenimiento y mimo de los pacientes, como para mantener las condiciones de asepsia y comodidad que requieren durante el tratamiento:

"Esperamos a los pequeños y sus familias para desayunar y compartir un momento cálido. Es por eso que debemos continuar con la campaña y llevar adelante estas acciones", destacaron desde la institución, remarcando que cada pequeña donación se transforma de inmediato en un gesto de alivio para quienes atraviesan el tratamiento.

Cómo y dónde colaborar

Quienes deseen sumarse a esta cadena solidaria pueden acercar sus donaciones de forma directa a cualquiera de los dos puntos de recepción habilitados, en sus respectivos días y horarios de atención:

Casa Sede

Mañanas: lunes a Viernes de 8 a 11,30.

lunes a Viernes de 8 a 11,30. Tardes: lunes a Jueves de 16 a 19.

Casita Hospital Rawson (Anexo en el predio del hospital)

Mañanas: lunes a viernes de 8,30 a 11,30 hs.

La labor de Fundame demuestra que el acompañamiento en la lucha contra el cáncer infantil no sólo se mide en términos médicos, sino también en el impacto humano de un alfajor compartido, una botella de agua a mano o un paquete de pañales a tiempo. La invitación está abierta para que toda la comunidad vuelva a ser parte activa de esta gran red de amor y empatía.