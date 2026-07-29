    • 29 de julio de 2026 - 22:00

    Vialidad Nacional emitió alerta por niebla, lloviznas y hielo en las rutas

    Vialidad Nacional solicitó respetar todas las indicaciones del personal apostado en las rutas antes las condiciones climáticas.

    Informe de Vialidad Nacional.

    Informe de Vialidad Nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante el ingreso de condiciones climáticas adversas en la provincia, Vialidad Nacional lanzó un urgente comunicado solicitando a los automovilistas extremar las medidas de precaución al transitar por distintos corredores viales de San Juan.

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    El descenso de temperatura, sumado a la presencia de niebla, lloviznas y formación de hielo en la calzada, obligó a reforzar los operativos de control y a encender las alertas para evitar siniestros viales en las rutas locales y nacionales.

    Zonas afectadas y recomendaciones clave

    Desde el organismo nacional detallaron que los sectores más comprometidos son aquellos que comprenden zonas cordilleranas, de precordillera y tramos con sombra o alta exposición a los vientos fríos, donde la calzada se vuelve resbaladiza de manera imprevista.

    Ante este escenario, se aconseja seguir una serie de pautas fundamentales para circular de forma segura:

    • Reducir la velocidad: Disminuir considerablemente la marcha para contar con mayor margen de reacción ante imprevistos o frenadas bruscas.

    • Aumentar la distancia de frenado: Mantener el doble o triple de distancia habitual con el vehículo delantero debido a la falta de adherencia en el asfalto.

    • Uso obligatorio de luces bajas y antiniebla: Circular siempre con las luces correspondientes encendidas para mejorar la visibilidad propia y ser detectado por otros conductores.

    • Evitar maniobras bruscas: No realizar giros violentos ni frenadas de golpe sobre sectores con escarcha o acumulación de agua.

    • Controlar el estado del vehículo: Verificar el correcto funcionamiento del sistema de calefacción, limpiaparabrisas y el estado general de los neumáticos.

    Monitoreo constante del estado del tiempo

    Los equipos técnicos y operativos de Vialidad Nacional se encuentran en estado de vigilancia permanente sobre las rutas sanjuaninas. Las autoridades recordaron que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente en pocas horas, por lo que es vital consultar los reportes viales oficiales antes de emprender cualquier viaje hacia zonas alejadas o de montaña.

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