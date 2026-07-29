Vialidad Nacional emitió alerta por niebla, lloviznas y hielo en las rutas

Vialidad Nacional solicitó respetar todas las indicaciones del personal apostado en las rutas antes las condiciones climáticas.

Ante el ingreso de condiciones climáticas adversas en la provincia, Vialidad Nacional lanzó un urgente comunicado solicitando a los automovilistas extremar las medidas de precaución al transitar por distintos corredores viales de San Juan.

El descenso de temperatura, sumado a la presencia de niebla, lloviznas y formación de hielo en la calzada, obligó a reforzar los operativos de control y a encender las alertas para evitar siniestros viales en las rutas locales y nacionales.

Zonas afectadas y recomendaciones clave Desde el organismo nacional detallaron que los sectores más comprometidos son aquellos que comprenden zonas cordilleranas, de precordillera y tramos con sombra o alta exposición a los vientos fríos, donde la calzada se vuelve resbaladiza de manera imprevista.

Ante este escenario, se aconseja seguir una serie de pautas fundamentales para circular de forma segura: