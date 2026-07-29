La palabra del histórico y experimentado piloto Walter Gallardo sobre las hipótesis de la tragedia aérea en Valle Fértil

La conmoción invade a la provincia tras confirmarse la caída de un helicóptero en cercanías de las sierras de Valle Fértil, un trágico suceso que lamentablemente no dejó sobrevivientes. El reconocido piloto oficial de la provincia durante más de 40 años, Walter Gallardo analizó el escenario del siniestro, las condiciones meteorológicas de la zona y detalló cuáles pudieron haber sido los factores determinantes del trágico desenlace.

"Siempre correrás con nosotros": el profundo dolor y la emotiva despedida del grupo Amigos+Run a Carlos Heredia

El accidente, que ya es motivo de intensa investigación por parte de las autoridades competentes que ya se encuentran trabajando en el lugar, mantiene en vilo a la comunidad sanjuanina.

Consultado sobre cómo es la dinámica de vuelo en esa región cordillerana y precordillerana, Gallardo explicó cómo operan habitualmente los pilotos ante imprevistos climáticos:

"Aparentemente las condiciones no eran muy favorables. Cuando el helicóptero despegó de San Juan sí estaba en condiciones, pero a medida que se acercó a las sierras de Valle Fértil se fue cerrando un poco la meteorología; es decir, los techos de nubes empezaron a descender y la aeronave fue buscando una quebrada para poder entrar", detalló el experto.

Ante la consulta sobre si los vientos —específicamente el viento Zonda— pudieron haber influido en el siniestro, el experimentado aviador descartó de plano esa posibilidad para el momento del hecho:

"Hoy no había viento Zonda. Yo te diría que no hay posibilidad de que haya sido por viento. Pudo haber sido por la meteorología, por visibilidad, pero también cabe la posibilidad de que haya fallado el helicóptero o alguna cuestión mecánica", sostuvo.

Una ruta alternativa habitual y la experiencia del piloto

Gallardo detalló que, ante la presencia de nubosidad encajada en la cima de las sierras, los pilotos suelen recurrir a maniobras de navegación visual en baja altitud o utilizar pasos alternativos:

"Cuando la nubosidad está pegada a la cima de la sierra, tenés que buscar una quebrada o ir por el sur... O entrar por una de esas quebradas, que son más bajas que la cima, para poder ingresar. Estaba muy cerca de llegar a la zona plana del Valle de la Luna", indicó sobre la proximidad que el vuelo tenía con su destino antes de la tragedia.

Pese a lo enigmático del sitio donde ocurrió el impacto, el referente aeronáutico remarcó las cualidades profesionales de quien iba al mando:

"Era un piloto de mucha experiencia, sabía mucho de vuelos y conocía muy bien las aeronaves. Es muy extraño que le pase esto en esa zona; tal vez haya tenido algún problema mecánico", concluyó.

Claves de la investigación:

El hecho: Caída de un helicóptero rumbo a Valle Fértil sin sobrevivientes.

Peritaje: Los equipos de investigación ya se encuentran en la zona del siniestro recabando evidencias.

Hipótesis principales: Reducción drástica de la visibilidad por descenso de techos de nubes, factores orográficos o eventuales fallas mecánicas imprevistas.