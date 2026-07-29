"A esa hora había neblina en la zona": la primera hipótesis, a la espera del peritaje al helicóptero

Una vez confirmada la muerte de los siete tripulantes del helicóptero que cayó en San Juan , las autoridades comenzaron a investigar las causas de la tragedia . En la búsqueda de hipótesis , uno de los primeros elementos que cobró fuerza fue la escasa visibilidad por acción de la neblina.

Orrego despidió a las víctimas: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos"

El fenómeno climático se produce cuando la humedad en el aire se condensa en pequeñas gotas de agua suspendidas al ras de la superficie, reduciendo la visibilidad entre uno y diez kilómetros.

Mario Riveros , el intendente de Valle Fértil, el lugar donde fue hallado el helicóptero, aseguró que durante la mañana de este miércoles "había neblina" y que esa podría ser la principal causa del accidente aéreo.

"Me encontraba en mi despacho para la hora de apertura de la capacitación en nuestro departamento y de repente el jefe del escuadrón 4 de la Policía de San Juan nos informa que se suspendía el evento porque había sufrido un siniestro el helicóptero. Tomé contacto con Defensa Civil y me dice que a esa hora había neblina en la zona" , indicó Riveros por TN.

Sin embargo, en la investigación -aún en una etapa temprana- peritan los restos de la nave para saber si el helicóptero sufrió un desperfecto mecánico durante el vuelo que cayó en el Parque Provincial Ischigualasto.

"El lugar no era muy accesible", remarcó el intendente de Valle Fértil sobre la zona dónde hallaron la nave. Ese carácter inhóspito dificultó el operativo para llegar al lugar.

Fue indispensable en el operativo de búsqueda la señal del dispositivo conocido como transmisor de localización de emergencia, un equipo de instalación obligatoria en todas las aeronaves que se activan de forma automática emitiendo una alerta.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que "las causas del siniestro continúan bajo investigación" y se "mantiene contacto permanente con las autoridades competentes".

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/NWqnjAtQxn — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) July 29, 2026

"Se colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, acompaña a las familias de las víctimas y a las instituciones involucradas en este difícil momento", agregó la AFE.

El punto donde se presumía que había ocurrido la emergencia se encuentra en el campo Caballo Anca, un extenso predio fiscal de casi 64.000 hectáreas entre Jáchal y Valle Fértil. Se trata de un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros campo adentro desde la Ruta Nacional 150 y fuera del circuito turístico de Ischigualasto, con un relieve que dificulta el avance de vehículos y patrullas terrestres.

El mayor número de rescatistas se trasladaron a ese lugar en camioneta desde el lado de La Rioja, dado que por allí hay un mejor acceso al sitio donde cayó la nave. Desde el lado de San Juan, la travesía fue todavía mayor: tuvieron que llegar a pie, caminando 13 kilómetros.

Foto: Marcos Carrizo.

La aeronave, un Bell 407-KGR, pertenecía a la empresa privada JasFly contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para brindar una capacitación en San Juan, y estaba activo, ya que había sido utilizado un día antes en un tour en el que participaron un grupo de periodistas. El grupo había sobrevolado la capital provincial.

Las claves del peritaje del helicóptero

La Junta de Seguridad en el Transporte es el organismo que está a cargo del peritaje del helicóptero y se dispuso que tras las primeras evaluaciones, los restos de la nave sean inspeccionados por especialistas de Córdoba, por una cuestión de jurisdicción.

Además de las causas meteorológicas, se tienen en cuenta el tipo y la cantidad de combustible del helicóptero, el cálculo exacto del peso que llevaba considerando a los pasajeros, las últimas inspecciones técnicas que le hicieron, la última revisión médica del piloto y el plan de vuelo declarado.