Detalles exclusivos de la zona donde cayó el helicóptero: el testimonio de un exguardaparque de Ischigualasto

Mientras continúan las tareas de investigación para determinar las causas del accidente aéreo que costó la vida a siete personas en el Parque Provincial Ischigualasto, quienes conocen en profundidad el terreno coinciden en señalar que el lugar donde cayó la aeronave presenta condiciones especialmente complejas.

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Edgardo Herrera, guardaparque de Ischigualasto entre 1994 y 2011 y actual trabajador de la Secretaría de Ambiente de San Juan, explicó que, si bien no conoce las coordenadas exactas del impacto, por la información difundida y las imágenes observadas estima que el siniestro ocurrió en las inmediaciones de la Ollada de Ischigualasto, un sector ubicado al norte del circuito turístico del parque y cercano al Mogote del Toro.

"Por la infografía que vimos, sería aproximadamente unos ocho o diez kilómetros al norte del Submarino", señaló, al ubicar el sitio del accidente respecto de uno de los puntos más conocidos del recorrido turístico.

Herrera describió el sector como un ambiente agreste y de difícil acceso. "Toda esa zona está formada por depresiones naturales, quebradas y cárcavas generadas por la erosión. No hay caminos marcados ni circuitos turísticos, solamente una vieja huella que quedó de un estudio vial realizado en la década del 70 y un trazado alternativo más reciente", explicó.

El exguardaparque indicó que llegar por tierra demanda una importante logística. Según detalló, algunos equipos pueden avanzar en vehículos 4x4 hasta determinados sectores, pero luego es necesario continuar en cuatriciclos o incluso a pie debido a las características del terreno.

"Es un lugar muy complicado. Después de un punto conocido como El Salto ya no hay huellas transitables. Desde el interior del Parque el acceso es muy difícil; una alternativa es ingresar desde la Ruta Nacional 40 por la quebrada Los Colorados, pero tampoco es un recorrido sencillo", afirmó.

A las dificultades geográficas se sumaron este miércoles las condiciones meteorológicas. Herrera confirmó que durante la mañana la visibilidad era reducida por la presencia de niebla de baja altura, una situación habitual durante esta época del año en la región.

"Hoy estuvimos hablando con compañeros que están trabajando en la zona y nos comentaron que la niebla estaba muy baja y había muy poca visibilidad. Acá en San Agustín el tiempo también cambió durante la mañana y los cerros permanecieron cubiertos", relató.

El especialista también recordó que el área donde ocurrió el accidente se encuentra entre los 1.300 y 1.400 metros sobre el nivel del mar, lo que, sumado a las bajas temperaturas invernales y a la geografía quebrada, hace aún más complejas las tareas de búsqueda, rescate e investigación.

Con casi dos décadas de experiencia recorriendo Ischigualasto, Herrera sostuvo que las condiciones naturales del lugar representan un desafío permanente para quienes trabajan allí y remarcó que se trata de uno de los sectores menos accesibles del parque provincial.