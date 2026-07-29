    • 29 de julio de 2026 - 17:03

    Marcelo Orrego despidió a las víctimas del helicóptero: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos"

    El gobernador de San Juan expresó su profundo dolor por la tragedia aérea que dejó siete fallecidos en Valle Fértil. Destacó el compromiso de los funcionarios que perdieron la vida y aseguró que el Gobierno acompañará a las familias.

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, publicó un sentido mensaje tras confirmarse la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se accidentó este miércoles en el departamento Valle Fértil, durante una capacitación sobre combate de incendios forestales. En sus palabras, destacó la vocación de servicio de los integrantes de la Secretaría de Seguridad que fallecieron en el siniestro y expresó el acompañamiento del Gobierno provincial a todas las familias afectadas.

    Leé además

    Orrego presentó en Londres la emisión  de  bonos ante inversores internacionales de primer nivel

    Inversión en obra pública: Orrego presentó en Londres los bonos ante inversores internacionales
    El gobernador Orrego llamó a los sanjuaninos a retratar las Postales de Calingasta.

    Calingasta en invierno: el gobernador Marcelo Orrego destacó postales imperdibles

    A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó: "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas".

    El homenaje a los funcionarios sanjuaninos

    En su publicación, Orrego recordó especialmente a Carlos Heredia, director de Protección Civil; al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; al comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y al comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

    "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", expresó el gobernador al referirse a los cuatro funcionarios provinciales fallecidos.

    También hizo extensivo su acompañamiento a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida en el accidente.

    El acompañamiento del Gobierno

    En el tramo final de su mensaje, Orrego transmitió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

    "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos."

    Además, aseguró que el Ejecutivo provincial ya trabaja para asistir a los familiares de los fallecidos.

    "El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria."

    El accidente ocurrió mientras la delegación participaba de una capacitación organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. La caída del helicóptero en una zona de difícil acceso de Valle Fértil dejó un saldo de siete víctimas fatales y conmocionó a toda la provincia, al tratarse de la peor tragedia aérea registrada en la historia de San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcelo Orrego en la 138° Exposición de La Rural de Palermo.

    Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo

    Primera reunión de Gabinete post Mundial.-

    Discreta reunión de Orrego con el Gabinete en la Casa de Gobierno con eje en la colocación de bonos

    Orrego en el Argentina Week en Nueva York.-

    Road show, oferta y llegada de los fondos: los datos finos de la operatoria de los bonos de Orrego para la obra pública

    El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento Pocito.

    Orrego encabezó un nuevo operativo San Juan Cerca en Pocito con más servicios para los vecinos