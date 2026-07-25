    • 25 de julio de 2026 - 12:56

    Calingasta en invierno: el gobernador Marcelo Orrego destacó postales imperdibles

    El gobernador Marcelo Orrego destacó la belleza de Calingasta, él paraíso que enamora en vacaciones, es una de los postales más bellas y visitadas.

    El gobernador Orrego llamó a los sanjuaninos a retratar las Postales de Calingasta.

    El gobernador Orrego llamó a los sanjuaninos a retratar las Postales de Calingasta.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El invierno sanjuanino sigue mostrando su cara más imponente y atractiva. En medio del receso turístico de julio, el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, utilizó sus redes sociales para expresar su fascinación por los paisajes locales, poniendo especial foco en uno de los destinos más icónicos del territorio sanjuanino: Calingasta.

    Leé además

    Marcelo Orrego en la 138° Exposición de La Rural de Palermo.

    Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo
    Primera reunión de Gabinete post Mundial.-

    Discreta reunión de Orrego con el Gabinete en la Casa de Gobierno con eje en la colocación de bonos

    A través de sus cuentas oficiales, el mandatario provincial compartió su entusiasmo por la belleza natural que ofrece este rincón cordillerano durante la temporada invernal, destacando el impacto visual que genera tanto en los turistas como en los propios residentes.

    "Qué orgullo tener paisajes como este en San Juan. Calingasta en las semanas de julio nos regaló postales inolvidables", expresó Orrego en su publicación, acompañada de imágenes que reflejan la majestuosidad de la cordillera y los valles del departamento cordillerano.

    Una invitación abierta a toda la comunidad

    Lejos de quedarse solo en la contemplación, la publicación del Gobernador tuvo un condimento interactivo destinado a los ciudadanos y visitantes que recorren la provincia durante estas semanas.

    Bajo la consigna de fomentar la participación y mostrar la provincia a través de los ojos de su gente, Orrego abrió una convocatoria directa en plataformas digitales:

    La consigna: Invitar a todos los vecinos a sumarse y compartir sus propias experiencias visuales.

    El llamado a la acción: "Ahora es su turno: pasen por mis historias y compartan sus fotos. ¡Quiero ver ese paisaje de San Juan que nunca se cansan de admirar!".

    De esta manera, la iniciativa busca armar un álbum colectivo federal y digital, donde las postales típicas del invierno sanjuanino —con sus cielos limpios, los cerros nevados y la tranquilidad característica de Calingasta— sean las grandes protagonistas gracias a la mirada de la propia comunidad.

    La Belleza de Calingasta

    Con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo, las nevadas de julio cubren de blanco las cumbres y los pintorescos pueblos del valle —como Barreal y Villa Calingasta—, creando un contraste único con el cielo cordillerano, famoso por su diafanidad y sol ininterrumpido. Este paisaje de alta montaña no solo atrae a turistas en busca de tranquilidad y turismo aventura, sino que también ofrece escenarios ideales para la fotografía y el disfrute del invierno sanjuanino en su máxima expresión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Orrego en el Argentina Week en Nueva York.-

    Road show, oferta y llegada de los fondos: los datos finos de la operatoria de los bonos de Orrego para la obra pública

    El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento Pocito.

    Orrego encabezó un nuevo operativo San Juan Cerca en Pocito con más servicios para los vecinos

    Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped: los detalles del proyecto

    Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped: los detalles del proyecto

    Marcelo Orrego aseguró que todavía no existe una definición sobre un posible asueto en San Juan después de la final.

    ¿Habrá asueto en San Juan si la Selección Argentina sale campeón? Orrego respondió con cautela