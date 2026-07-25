Calingasta en invierno: el gobernador Marcelo Orrego destacó postales imperdibles

El invierno sanjuanino sigue mostrando su cara más imponente y atractiva. En medio del receso turístico de julio, el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, utilizó sus redes sociales para expresar su fascinación por los paisajes locales, poniendo especial foco en uno de los destinos más icónicos del territorio sanjuanino: Calingasta.

Discreta reunión de Orrego con el Gabinete en la Casa de Gobierno con eje en la colocación de bonos

Orrego recorrió el stand que posiciona a San Juan ante el mundo en la Exposición Rural de Palermo

A través de sus cuentas oficiales, el mandatario provincial compartió su entusiasmo por la belleza natural que ofrece este rincón cordillerano durante la temporada invernal, destacando el impacto visual que genera tanto en los turistas como en los propios residentes.

"Qué orgullo tener paisajes como este en San Juan. Calingasta en las semanas de julio nos regaló postales inolvidables", expresó Orrego en su publicación, acompañada de imágenes que reflejan la majestuosidad de la cordillera y los valles del departamento cordillerano.

Lejos de quedarse solo en la contemplación, la publicación del Gobernador tuvo un condimento interactivo destinado a los ciudadanos y visitantes que recorren la provincia durante estas semanas.

Bajo la consigna de fomentar la participación y mostrar la provincia a través de los ojos de su gente, Orrego abrió una convocatoria directa en plataformas digitales:

La consigna: Invitar a todos los vecinos a sumarse y compartir sus propias experiencias visuales.

El llamado a la acción: "Ahora es su turno: pasen por mis historias y compartan sus fotos. ¡Quiero ver ese paisaje de San Juan que nunca se cansan de admirar!".

De esta manera, la iniciativa busca armar un álbum colectivo federal y digital, donde las postales típicas del invierno sanjuanino —con sus cielos limpios, los cerros nevados y la tranquilidad característica de Calingasta— sean las grandes protagonistas gracias a la mirada de la propia comunidad.

La Belleza de Calingasta

Con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo, las nevadas de julio cubren de blanco las cumbres y los pintorescos pueblos del valle —como Barreal y Villa Calingasta—, creando un contraste único con el cielo cordillerano, famoso por su diafanidad y sol ininterrumpido. Este paisaje de alta montaña no solo atrae a turistas en busca de tranquilidad y turismo aventura, sino que también ofrece escenarios ideales para la fotografía y el disfrute del invierno sanjuanino en su máxima expresión.