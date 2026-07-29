"Es un día totalmente triste para nosotros": el dolor de Valle Fértil tras el accidente del helicóptero

La tragedia aérea que enluta a San Juan golpeó de lleno a Valle Fértil. El intendente Mario Riveros describió el profundo impacto que provocó la noticia en toda la comunidad.

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"Es un día totalmente triste para nosotros, como comunidad de este departamento", expresó el jefe comunal en diálogo con Telesol, al referirse al accidente que dejó siete personas fallecidas y que ya es considerado el peor siniestro aéreo de la historia de la provincia.

Riveros contó que durante la mañana esperaba participar del inicio de una actividad oficial cuando recibió el llamado del jefe del Escuadrón Nº 4 de Bomberos de la Policía de San Juan, con asiento en Valle Fértil, quien le informó la suspensión del evento. Minutos después llegó la confirmación del accidente.

El intendente explicó que el acceso hasta el sitio donde se precipitó la aeronave presentó grandes dificultades debido a las características geográficas del lugar.

Según detalló, los primeros equipos de rescate avanzaron en camionetas 4x4 hasta donde el terreno lo permitió. Desde ese punto continuaron el recorrido en cuatriciclos y finalmente debieron completar el trayecto a pie para llegar hasta la zona del impacto.

Riveros indicó que optó por permanecer en la villa cabecera para colaborar con la coordinación de las tareas junto a la Policía y los Bomberos del departamento, evitando entorpecer el trabajo de los rescatistas desplegados en el lugar del siniestro.

El recuerdo de otra tragedia

El jefe comunal también hizo referencia al fuerte golpe emocional que representa este accidente para los habitantes de Valle Fértil, al recordar que el departamento ya había quedado marcado por otro hecho aéreo de gran impacto: el accidente sufrido en 2013 por el entonces gobernador José Luis Gioja, en el que falleció la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol.

"Todos estamos muy dolidos porque volvemos a hacer noticia Valle Fértil por una desgraciada noticia, con la pérdida de siete vidas humanas. Más allá de que se trate de autoridades, lo que lamentamos profundamente es la pérdida de vidas humanas", manifestó.

Finalmente, Riveros sostuvo que resulta muy doloroso que el nombre de Valle Fértil vuelva a ocupar la escena pública por una tragedia de semejante magnitud y remarcó que toda la comunidad acompaña a las familias de las víctimas en este momento de profundo pesar.