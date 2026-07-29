    • 29 de julio de 2026 - 17:43

    San Juan decretó tres días de duelo provincial tras la tragedia aérea que dejó siete víctimas fatales

    La medida fue dispuesta por el Gobierno de San Juan luego del accidente ocurrido este 29 de julio de 2026 en Valle Fértil

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    La disposición oficial establece que durante el período de duelo la bandera nacional y provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos. Además, se suspendieron los actos festivos organizados por el Estado provincial como muestra de respeto y acompañamiento a las familias de las víctimas.

    Entre los fallecidos se encuentran Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, director de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía; y Carlos Heredia, director de Protección Civil de la Provincia, quienes desempeñaban funciones clave en el sistema provincial de seguridad y emergencias.

    También fallecieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave perteneciente a una empresa privada; Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimeta, instructor de la capacitación que se desarrollaba en el marco de las actividades previstas.

    La decisión del Ejecutivo provincial busca rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones y expresar el pesar de toda la comunidad sanjuanina por un hecho que enluta a la provincia. Mientras tanto, las autoridades competentes continúan trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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