    • 29 de julio de 2026 - 16:41

    El peor final: confirmaron la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que cayó en Valle Fértil

    La aeronave cayó en una zona de muy difícil acceso de Valle Fértil mientras trasladaba a una delegación que participaría de una capacitación sobre incendios forestales. Entre las víctimas hay cuatro referentes de la Secretaría de Seguridad de San Juan.

    Fotos: Gentileza Marcos Carrizo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia que mantuvo en vilo a toda la provincia durante varias horas tuvo el desenlace más doloroso. Las autoridades confirmaron este miércoles la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se precipitó en el departamento Valle Fértil mientras se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El accidente se convirtió en la peor tragedia aérea registrada en la historia de San Juan.

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    Entre las víctimas se encuentran cuatro de los principales referentes de la estructura de Seguridad provincial: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, Rubén Castro; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

    Además, Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

    Un vuelo que terminó en tragedia

    La aeronave, contratada por una empresa privada para el desarrollo de un curso sobre combate de incendios forestales, perdió contacto cuando sobrevolaba una zona rural del departamento Valle Fértil.

    Poco después se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate que involucró a personal de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, equipos especializados y organismos de emergencia. Con el correr de las horas, los rescatistas lograron llegar al sitio del impacto, ubicado en el campo Caballo Anca, al norte del Parque Provincial Ischigualasto, donde confirmaron que no había sobrevivientes.

    Las tareas estuvieron condicionadas por la geografía del lugar. Se trata de un sector de unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal, prácticamente deshabitado y sin caminos que permitan un acceso vehicular hasta el punto del siniestro, por lo que gran parte del recorrido debió realizarse a pie.

    Dolor en la estructura de Seguridad

    La noticia generó una profunda conmoción en el Gobierno provincial y en las fuerzas de seguridad, ya que las víctimas ocupaban cargos estratégicos en la planificación y respuesta ante emergencias, incendios forestales y operativos de protección civil.

    Heredia encabezaba la Dirección de Protección Civil, mientras que Videla era el segundo jefe de la Policía de San Juan. Castro y Carbajal, por su parte, conducían el Cuerpo de Bomberos de la fuerza provincial y eran referentes en la coordinación de emergencias de gran magnitud.

    Los cuatro integraban la delegación que viajaba para participar de una capacitación destinada a fortalecer las estrategias de combate de incendios forestales.

    Un operativo que paralizó la zona

    Mientras se desarrollaba la búsqueda, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades previstas para la jornada para facilitar el despliegue de los equipos de rescate.

    Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público se mantuvo durante todo el operativo un estricto hermetismo hasta que fue posible confirmar el hallazgo de la aeronave y el fallecimiento de sus siete ocupantes.

    La investigación sobre las causas del accidente quedó ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar qué provocó la caída del helicóptero en una de las zonas más inhóspitas de San Juan.

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