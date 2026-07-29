    • 29 de julio de 2026 - 15:48

    El Gobierno convocó de urgencia al Comité de Crisis por el helicóptero siniestrado

    El vicegobernador Fabián Martín, a cargo del Poder Ejecutivo, reunió al organismo provincial para coordinar el operativo y la asistencia a los familiares de las personas que viajaban en la aeronave que cayó en Ischigualasto.

    Convocaron al Comité de Crisis por el helicóptero siniestrado

    Convocaron al Comité de Crisis por el helicóptero siniestrado

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan convocó de manera urgente al Comité de Crisis provincial tras el siniestro del helicóptero ocurrido este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto.

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    La decisión fue tomada por el vicegobernador Fabián Martín, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. La reunión tiene como objetivo coordinar y garantizar la continuidad de las acciones vinculadas con la emergencia.

    De acuerdo con el comunicado oficial, una de las prioridades será brindar contención, acompañamiento y asistencia integral a los familiares de las personas que viajaban en la aeronave.

    Martín también ordenó poner a disposición todos los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del operativo desplegado en la zona del siniestro.

    Despliegue de recursos ante la emergencia

    La convocatoria se produjo después de que fuera localizada la aeronave en la zona norte de Ischigualasto, dentro de un sector de difícil acceso. En el helicóptero viajaban siete personas y los equipos de rescate debieron avanzar por caminos internos, cuatriciclos y sectores que únicamente pueden recorrerse a pie.

    El operativo involucra a personal de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y guardaparques, además de otras áreas provinciales movilizadas para responder ante la emergencia.

    El comunicado difundido por el Ejecutivo no aportó información sobre el estado de los ocupantes. La comunicación se concentró en la conformación del Comité de Crisis, la coordinación del despliegue y el acompañamiento a las familias.

    La aeronave se dirigía hacia Valle Fértil, donde sus ocupantes tenían previsto participar de una capacitación relacionada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto y confirmarse que no había llegado a destino, se activó el protocolo de búsqueda y rescate.

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